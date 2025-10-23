Por qué ir al WC con el móvil aumenta el riesgo de tener hemorroides

Desde hace años se ha vuelto muy habitual que acudamos al cuarto de baño llevando el móvil en la mano. Ya sea para revisar redes sociales, ver vídeos o responder mensajes, muchos 'viajes' al inodoro se convierten en pausas digitales en lugar de instantes rápidos para hacer lo que toca.

Este hábito de usar el smartphone en el baño significa que permanecemos sentados más tiempo del debido, distraídos, sin darnos cuenta de que estamos prolongando la estancia en el retrete. Y ese pequeño gesto, aparentemente inocente, podría tener consecuencias que hasta ahora pocos relacionaban con el uso del móvil en el cuarto de baño: un incremento del riesgo de sufrir hemorroides.

Según una investigación llevada a cabo por el equipo del Beth Israel Deaconess Medical Center (Estados Unidos) y publicada en la revista PLOS ONE, las personas que utilizan el móvil mientras están en el inodoro tienen un 46% más de probabilidades de padecer hemorroides frente a quienes no lo hacen.

El estudio evaluó a 125 adultos que acudían a una colonoscopia de cribado. A través de cuestionarios en línea recogieron datos sobre sus costumbres en el baño y su estilo de vida; además, los endoscopistas examinaron la presencia de hemorroides. De los participantes, el 66% admitió usar el móvil en el inodoro. Quienes lo usaban permanecían más tiempo sentados: el 37% de los usuarios del móvil pasaba más de cinco minutos por visita al baño, comparado con solo el 7,1% de quienes no lo usaban.

El análisis estadístico ajustó por edad, actividad física e ingesta de fibra, y aun así se mantuvo la asociación entre uso del móvil y hemorroides. Los resultados sugieren una explicación intuitiva: cuando usamos el teléfono sentados en el WC, nos quedamos más tiempo del adecuado, lo que puede aumentar la presión sobre los tejidos anales. Esa presión prolongada favorece la aparición de hemorroides.