Así se ve el mundo cuando aparecen 'moscas volantes' en los ojos: un oftalmólogo advierte que no se van y explica por qué existen

La vista, uno de los sentidos más valiosos del ser humano, nos conecta con el entorno y permite interpretar los colores, las formas y los movimientos del mundo que nos rodea. Sin embargo, no siempre somos conscientes de su fragilidad. Con el paso del tiempo o por determinadas condiciones oculares, pueden surgir alteraciones visuales que, aunque no siempre sean graves, sí generan preocupación o incomodidad.

El oftalmólogo García Teillard explica una de las dolencias visuales más comunes: la presencia de las llamadas 'moscas volantes' o miodesopsias. "Así se ve el mundo cuando tienes moscas flotantes en los ojos, pero si ves moscas volar no estás loco; realmente lo que estás viendo está dentro de tus ojos", explica el especialista mientras muestra imágenes sobre ello.

Teillard compara el ojo con "una pelota rellena de un gel", conocido como vítreo, que con el paso de los años "va haciendo grumos y arrugas". Esas pequeñas irregularidades en el gel son las responsables de las sombras o figuras que las personas perciben flotando, como si fueran moscas, hilos o telarañas.

"Hay quien ve moscas, quien ve pelos, quien ve telarañas; incluso me han llegado a decir que veían águilas", comenta con humor el oftalmólogo. "El caso es que está dentro de tu ojo. Ese vítreo está pegado a las paredes internas, entre ellas la retina, y poco a poco va colapsándose y despegándose de ella. Es lo que conocemos como desprendimiento vítreo. Aunque el nombre asuste, no debería alarmarte tanto", aclara.

Las llamadas 'moscas volantes' suelen quedarse para siempre, aunque con el tiempo el cerebro se acostumbra a ellas y deja de notarlas. No obstante, García Teillard advierte que hay que prestar atención a ciertos signos que podrían indicar un problema más serio:

Aumento repentino de las moscas.

Aparición de destellos luminosos.

Sensación de un telón o sombra que cubre parte de la visión.

Pérdida de visión.

"Si se presentan estos síntomas —advierte— hay que acudir al especialista para asegurarse de que la retina está en perfectas condiciones".

Cuidar la salud visual es fundamental para mantener una buena calidad de vida. Los expertos recomiendan realizar revisiones oftalmológicas periódicas, proteger los ojos del sol y evitar la automedicación. Detectar a tiempo cualquier alteración puede marcar la diferencia entre un pequeño susto y un problema ocular de mayor gravedad. La vista, una vez dañada, no siempre se recupera; por eso, prevenir sigue siendo la mejor forma de ver el mundo con claridad.