¿Limpiar o no limpiar la lata antes de beber? Los expertos lo tienen claro

En la calle, en un concierto o simplemente en casa, abrir una lata y beber directamente de ella es algo que la mayoría hacemos sin pensar. Sin embargo, ese gesto tan común podría no ser tan inofensivo como parece. La superficie de las latas pasa por múltiples manos, cintas transportadoras y almacenes antes de llegar al consumidor, lo que las expone a suciedad y microorganismos. Cuidar la higiene de estos envases no solo es una cuestión de limpieza, sino también de salud.

El ambientólogo y especialista en residuos Javier Clemente ha querido comprobar cómo de necesario es limpiar las latas antes de consumirlas. Para ello, realizó un experimento analizando cuatro muestras distintas:

Una lata sin limpiar.

Otra frotada con la ropa (un gesto muy común entre los consumidores).

Una limpiada con una servilleta.

Otra desinfectada con alcohol.

Tras sembrar las muestras y mantenerlas 24 horas en una incubadora a 28 grados, los resultados fueron claros: las latas sin limpiar o frotadas con ropa mostraron crecimiento de hongos y bacterias, mientras que las que se limpiaron con servilleta o alcohol no presentaron rastro alguno de estos microorganismos.

Clemente advierte que este sencillo hábito de limpieza puede evitar la exposición a agentes potencialmente dañinos. "Limpiar la lata podría protegerte de algo mucho más desagradable", señala el investigador. Un recordatorio útil para incorporar a la rutina antes de abrir cualquier refresco o cerveza.