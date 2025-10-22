Los errores más comunes al tomar creatina, según un cardiólogo

En los últimos años, la creatina se ha convertido en uno de los suplementos más populares entre quienes practican deporte o buscan mejorar su rendimiento físico. Sin embargo, su uso se ha extendido tanto que muchas personas la consumen sin conocer realmente cómo funciona. Aunque numerosos estudios respaldan su seguridad y eficacia, tomarla de forma incorrecta puede hacer que pierda por completo sus efectos o incluso provoque molestias innecesarias.

El cardiólogo Aurelio Rojas explica cuáles son los errores más frecuentes que cometen los usuarios al tomar creatina y cómo evitarlos. Según señala, el primero y más común es pensar que solo debe consumirse los días de entrenamiento. "Su mecanismo es muy diferente: la creatina incrementa la reserva de fosfocreatina en las células, especialmente en los músculos y el cerebro, para que obtengan energía de manera más eficiente", explica. Por ello, recomienda tomarla todos los días, incluidos los de descanso, para mantener los depósitos celulares llenos y no perder sus beneficios.

Otro fallo habitual, según Rojas, tiene que ver con la hidratación. La creatina atrae agua hacia el interior de las células, lo que mejora la síntesis de proteínas y el rendimiento muscular. Pero si no se bebe suficiente líquido, el resto de los tejidos pueden deshidratarse. "Eso aumenta el riesgo de calambres, mareos, problemas renales e incluso molestias digestivas", advierte. El especialista aconseja multiplicar el peso corporal por 40 para calcular la cantidad de agua (en mililitros) que se debe ingerir al día mientras se toma el suplemento.

El tercer error más extendido es excederse en la dosis, pensando que así se obtendrán resultados más rápidos. "El músculo tiene un límite de saturación: lo que el cuerpo no utiliza, lo elimina por la orina", explica Rojas. Por tanto, consumir más cantidad no mejora el rendimiento y solo aumenta el riesgo de problemas estomacales y un gasto económico innecesario.

El cardiólogo subraya que la forma más eficaz y estudiada es tomar entre tres y cinco gramos diarios de creatina monohidrato, preferiblemente junto con una comida para mejorar su absorción.