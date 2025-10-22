Cinco alimentos de Mercadona que aprueba un nutricionista: la mayoría están listos para consumir

En un momento en el que el ritmo de vida deja poco tiempo para cocinar, los platos preparados se han convertido en una opción habitual en la cesta de la compra. Sin embargo, no todos los productos envasados son iguales: muchos contienen altos niveles de sal, azúcares o grasas poco saludables. Por eso, los expertos insisten en que una buena alimentación no pasa solo por contar calorías, sino por leer bien las etiquetas y conocer qué estamos comiendo realmente.

En este sentido, los nutricionistas recuerdan que no hay que demonizar los productos preparados, sino aprender a elegir los que tienen ingredientes de calidad y pocos aditivos. Con esta idea en mente, un especialista ha compartido cinco opciones de comida preparada de Mercadona que sí incluiría en su dieta, destacando su buena composición y equilibrio nutricional.

Entre sus recomendaciones se encuentran el pollo al ast, con un 97% de carne, "incluso mejor que en muchas pollerías"; la tortilla de patatas con poco aceite; el clásico gazpacho, rico en vitaminas y con ingredientes naturales; las tiras de pollo, tanto adobadas como sin adobar, ideales para añadir a ensaladas o salteados; y el puré de patatas, una alternativa sencilla y ligera cuando se busca un acompañamiento rápido.

Estos productos pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen con moderación y se combinan con alimentos frescos como verduras, frutas y legumbres. La clave está en leer siempre las etiquetas y optar por las opciones más naturales y menos procesadas.