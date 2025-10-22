Una bióloga revela cómo distinguir las picaduras y cuándo revisar tu cama o tu mascota

Con el calor y el aumento de la humedad, los insectos reaparecen y con ellos las molestas picaduras. Aunque la mayoría son inofensivas, algunas pueden causar reacciones alérgicas o ser la señal de una plaga doméstica que conviene detectar a tiempo. Reconocer el tipo de picadura no solo ayuda a calmar la preocupación, sino también a actuar de forma correcta para evitar complicaciones.

Los expertos en salud ambiental recuerdan que no todas las picaduras son iguales ni tienen el mismo origen. La ubicación en el cuerpo, la forma y la cantidad de marcas pueden ofrecer pistas claras sobre el insecto responsable. En ese sentido, la bióloga Carolina ha compartido una guía práctica para aprender a identificarlas y saber cuándo conviene revisar la cama, la mascota o incluso el colchón.

Según explica la especialista, las picaduras de mosquito suelen aparecer en zonas descubiertas como brazos o piernas. Son redondas, algo elevadas y presentan un pequeño punto central. Las de pulga, en cambio, suelen agruparse en líneas o grupos, son más pequeñas y con el centro oscuro, apareciendo principalmente en la parte baja del cuerpo.

Cuando se trata de chinches, las marcas suelen ser múltiples y distribuidas por todo el cuerpo, especialmente después de dormir, ya que estos insectos habitan en colchones y grietas de los muebles. Por su parte, las picaduras de araña son más grandes, con dos puntos visibles en el centro, y en algunos casos pueden endurecerse o incluso formar una pequeña ampolla.

¿Qué se recomienda para evitarlas?

Para evitar estas molestias, los expertos recomiendan mantener la casa limpia, ventilar con frecuencia y revisar colchones, sofás y zonas donde puedan esconderse los insectos. En caso de tener mascotas, es importante utilizar productos antiparasitarios y lavar su cama regularmente. Si la picadura provoca hinchazón excesiva, fiebre o signos de infección, se debe acudir al médico.

Identificar correctamente una picadura puede parecer un detalle menor, pero puede marcar la diferencia entre una simple irritación y un problema mayor. Saber qué la causó es el primer paso para tratarla y prevenir nuevas apariciones.