"Aprender a salvar una vida": las tres maniobras que recomienda el doctor David Callejo para detectar un ictus a tiempo
Una de cada cuatro personas mayores de 25 años sufrirá un ictus. Aprender a detectar los primeros síntomas puede marcar la diferencia entre la vida y la discapacidad
El médico y divulgador David Callejo recuerda la importancia de saber identificar los primeros síntomas de un ictus, una urgencia médica que puede dejar graves secuelas si no se trata con rapidez.
Según explica Callejo, una de cada cuatro personas mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Este trastorno se produce cuando la sangre no llega correctamente al cerebro. "Esa sangre transporta oxígeno y nutrientes, y sin ellos las neuronas comienzan a morir", señala el especialista.
El tiempo es clave: cada minuto sin flujo sanguíneo el cerebro pierde cerca de 1,9 millones de neuronas, lo que convierte al ictus en la principal causa de discapacidad en adultos.
Para detectarlo de forma precoz, el médico propone tres maniobras sencillas que cualquiera puede realizar y que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte:
- Pide a la persona que levante ambos brazos. Si uno de ellos no se eleva con normalidad, llama de inmediato al 112.
- Pídele que sonría. Si la boca se tuerce o un lado de la cara parece dormido o con hormigueo, avisa al 112.
- Haz que diga el nombre de un objeto o que describa lo que está ocurriendo. Si tiene dificultad para hablar, pronuncia mal o dice frases incoherentes, contacta con los servicios de emergencia.
Callejo insiste en que reconocer un ictus a tiempo puede salvar una vida y reducir significativamente las secuelas. "La rapidez en la atención es fundamental. Cuanto antes llegue el paciente al hospital, mayores son las posibilidades de recuperación", concluye.
