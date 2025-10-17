La doctora Ana Molina revela el gesto diario que puede alargar tu vida: podría reducir un 20% el riesgo cardiovascular
Se trata de un acto cotidiano con numerosos beneficios constatados en estudios científicos
En un mundo en el que los relojes inteligentes cuentan nuestros pasos y las rutinas de gimnasio marcan la pauta del bienestar, a veces olvidamos que los pequeños gestos del día a día también pueden marcar la diferencia. Subir unas escaleras, algo tan cotidiano que apenas reparamos en ello, podría ser uno de los hábitos más simples y eficaces para cuidar la salud cardiovascular.
La doctora Ana Molina lo ha recordado con un mensaje claro: "¿Cuántas escaleras subes al día? Ese número dice mucho más de tu salud de lo que imaginas". Según explica, cada tramo de escaleras que subimos es, literalmente, tiempo añadido a nuestra vida.
Estudios publicados en el European Heart Journal apuntan que subir entre 50 y 100 escalones diarios —equivalentes a cuatro o cinco pisos— puede reducir hasta en un 20% el riesgo de mortalidad cardiovascular. Una cifra sorprendente que demuestra el impacto de la actividad física incluso en dosis pequeñas y accesibles para casi todo el mundo.
La doctora lanza un reto sencillo pero contundente: "Declárale la guerra al ascensor". Recomienda elegir siempre las escaleras y, si no están a la vista, reclamar que lo estén. "Deberían ser visibles y accesibles, no escondidas detrás de una puerta", subraya.
Y para quienes ya han hecho de este gesto una rutina diaria, Molina deja un dato motivador: si superas los 500 escalones al día, estás haciendo un ‘minimaratón’ por tu salud. Porque, como concluye la dermatóloga y divulgadora, "los pequeños gestos que elevan el cuerpo también elevan la vida".
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- El DJ Seth Troxler pide ayuda para rescatar su colección de vinilos dañada por las inundaciones en Ibiza
- Vecinos del Brisol, días entre rabia y barro tras las inundaciones de Ibiza
- Una guardería de Ibiza pide ayuda para sufragar los desperfectos de lluvias e inundaciones
- Una plaga y la sequía reducen la cosecha de algarroba en un 60% en la Cooperativa de Sant Antoni
- El agua regresa a Ibiza: el 'broll' de Buscastell vuelve a fluir
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera