El caso real de un infarto agudo a los 40 años: un cardiólogo muestra el daño de fumar y no cuidarse

Un joven de 40 años ingresó recientemente en Cardiología con un infarto agudo, a pesar de que él mismo aseguraba llevar una vida "normal" y no contar con factores de riesgo aparentes. Sin embargo, tal como ha relatado el cardiólogo que lo atendió a través de un vídeo publicado en TikTok, su historial y hábitos revelaban otra realidad: fumaba y no prestaba atención a su salud cardiovascular.

El especialista compartió imágenes de la intervención, mostrando cómo el corazón del paciente presentaba placas arteriales severas. "Cuando vimos la primera arteria, nos llamó la atención una placa que prácticamente impedía la circulación de la sangre. Pero esta no era la causante del infarto; había que seguir investigando", indica.

Al examinar la segunda arteria, el equipo médico encontró una obstrucción del 99%, una situación crítica que demuestra que la enfermedad coronaria puede avanzar de manera silenciosa. Finalmente, identificaron la arteria responsable del infarto y lograron implantar un stent para restaurar la circulación.

El cardiólogo destaca que, aunque el paciente tuvo suerte, el caso es un ejemplo claro de cómo los hábitos poco saludables, como fumar y no cuidarse, pueden causar daños graves incluso a una edad relativamente joven. Su mensaje final es contundente: "Él ha tenido mucha suerte, pero podría no haber sido así. Por eso es importante tomar consciencia y cuidar la salud cardiovascular desde temprano”.