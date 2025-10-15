La app española que alerta de forma anónima a tus parejas sexuales si tienes una ITS

Un equipo de médicos del Hospital Parc Taulí de Sabadell está desarrollando una app llamada Con-Tacto que enviará alertas anónimas cuando una persona sea diagnosticada con una infección de transmisión sexual (ITS). El objetivo es que, sin revelar identidades ni exponer a quien notifica, las parejas sexuales puedan recibir un aviso y acudir a revisión médica, lo que facilitaría la detección temprana.

La iniciativa está liderada por la Dra. María del Carmen Navarro Sáez, experta en VIH e ITS, y forma parte de una estrategia para reducir el estigma y mejorar el control de estas enfermedades en España. Y es que, según informes del Instituto de Salud Carlos III, entre 2021 y 2023 las tasas de gonorrea aumentaron un 42,6%, la sífilis un 24,1% y la clamidia un 20,7%.

Entre las razones de este ascenso destacan el menor uso de preservativos y que muchas ITS cursan sin síntomas, lo que facilita los contagios sin que la persona lo note.

Con-Tacto ya ha recibido el premio Break the Gap 2025 en el ámbito de salud, lo que le aportará financiación para acelerar su desarrollo. La app será gratuita, aunque podría incorporar funciones prémium, como un chat con inteligencia artificial para consultas. Para garantizar la confidencialidad, se emplearán códigos QR y métodos que aseguren que las notificaciones no permitan identificar a la fuente.

El proyecto se concentra inicialmente en usuarios de PrEP (profilaxis preexposición) debido a su vinculación con el sistema sanitario y a que este colectivo tiene mayor riesgo de exposición a ITS y experiencia con controles médicos.

La propuesta representa una herramienta tecnológica innovadora para combatir la propagación de ITS y fomentar una comunicación más responsable y segura entre parejas sexuales.