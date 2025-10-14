Un psiquiatra denuncia el abuso de benzodiacepinas en España: "Es posible dormir bien sin pastillas"

El uso de fármacos para dormir sigue creciendo en España hasta alcanzar cifras preocupantes. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos, nuestro país se mantiene a la cabeza mundial en el consumo de benzodiacepinas, un grupo de medicamentos recetados para tratar el insomnio y la ansiedad. Lo que comenzó como una ayuda puntual para conciliar el sueño se ha convertido, para muchos, en una rutina diaria de años o incluso décadas.

El ritmo de vida, el estrés laboral y la falta de educación sobre el sueño parecen haber convertido a las pastillas para dormir en una solución rápida, aunque no exenta de riesgos. Detrás de cada comprimido hay un problema silencioso: la dependencia y los efectos secundarios asociados al uso prolongado de estos fármacos.

"Como psiquiatra no puedo dejar de lamentarlo: España lidera el mundo en consumo de benzodiacepinas (BZD) para dormir", advierte el psiquiatra Alejandro Martínez. "Es alarmante ver cómo muchas personas llevan la pastillita durante 20 años seguidos, cuando las guías internacionales no recomiendan su uso más allá de dos a cuatro semanas, o como máximo dos o tres meses", señala.

Martínez relata un ejemplo cotidiano: "El otro día estuve en una comida y seis de las 15 personas que había tomaban alguna pastilla para dormir, cuando la OMS recomienda no tomarlas bajo ningún concepto más de dos meses. Son fármacos que dan un sueño muy artificial, que no permiten llegar a la fase de sueño profundo y hay alternativas mejores, más eficientes. No todo pasa por dormir con pastillas. Si alguien está en esa situación, que pida ayuda, porque esto no tiene ningún sentido", insiste.

Riesgos

El especialista subraya los riesgos del consumo prolongado: "Enganchan y su uso crónico se ha asociado con deterioro cognitivo: memoria, atención, razonamiento... Varios estudios relacionan su consumo con un mayor riesgo de Alzheimer, hasta un 84 % más si se usan más de seis meses".

A pesar de este panorama, el psiquiatra lanza un mensaje esperanzador: "Existen alternativas más seguras y efectivas para lograr un descanso reparador, como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (CBT-i), los hábitos de sueño saludables o las técnicas de relajación. Y, en caso de necesitar medicación, hay opciones sin tolerancia ni dependencia".

"Dormir bien —concluye Martínez— es posible sin hipotecar la memoria ni la salud mental. Lo importante es no automedicarse y consultar siempre con un profesional antes de hacer cualquier cambio".