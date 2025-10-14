La ciencia tiene la respuesta: ¿por qué se nos caen hasta 100 pelos al día en otoño?

Con la llegada del otoño, son muchas las personas que notan que el cepillo o la ducha se llenan más de lo habitual de cabellos. No es casualidad ni motivo de alarma. Cada año, entre septiembre y noviembre, el número de personas que perciben una mayor caída capilar aumenta, y la ciencia tiene una explicación para este fenómeno estacional.

El cabello humano no crece de forma continua, sino que sigue un ciclo natural con diferentes fases: crecimiento, transición y reposo. La variación de luz solar, los cambios hormonales e incluso el estrés acumulado influyen en cómo se comporta este ciclo. A eso se suma la exposición al sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar, que debilitan la fibra capilar y pueden favorecer la caída semanas después.

La bióloga @celulau.bio, divulgadora científica en redes sociales, explica que el pelo humano atraviesa tres fases fundamentales: anágena (de crecimiento activo), catágena (de transición) y telógena (de reposo). "Lo habitual es tener entre un 10% y un 15% del cabello en fase telógena, pero esto cambia a lo largo del año", señala. Según la experta, entre agosto y octubre es cuando más se nota la pérdida, y la razón está en lo que se conoce como efluvio telógeno inducido.

Este proceso ocurre cuando factores como el estrés, la fiebre, los cambios hormonales o la exposición prolongada al sol hacen que una mayor cantidad de cabellos entren antes de tiempo en fase telógena. "No es inmediato —explica—. El pelo sufre las consecuencias dos o tres meses después del desencadenante. Por eso se cae más en otoño: por todo el daño acumulado en verano, entre piscina, playa y sol".

Aunque pueda parecer alarmante, la caída capilar estacional es completamente normal. De hecho, perder unos 100 cabellos al día entra dentro de lo esperado. Lo importante, según los especialistas, es no confundir esta caída temporal con otros problemas de salud capilar, mantener una buena alimentación y cuidar el cuero cabelludo durante todo el año.