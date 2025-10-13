Si te levantas varias veces al baño por la noche, tu cuerpo podría estar intentando decirte algo

Dormir del tirón es uno de los mayores placeres cotidianos, pero para muchas personas resulta imposible. Despertarse varias veces durante la noche con la necesidad urgente de ir al baño parece, al principio, una molestia menor o una simple consecuencia de haber bebido demasiada agua antes de acostarse. Sin embargo, los expertos advierten que cuando esta situación se repite de forma frecuente, puede ser una señal de que algo más profundo está ocurriendo en el organismo.

"Ir al baño a medianoche no es perjudicial, si luego te vas a dormir, pero si te levantas varias veces para orinar sí puede ser perjudicial y luego tener consecuencias", advierte la farmacéutica y nutricionista, Boticaria García.

Levantarse dos o más veces cada noche para orinar —una condición conocida como nicturia— no solo interrumpe el descanso y afecta la calidad del sueño, sino que también puede estar relacionada con enfermedades que requieren atención médica. "Interrumpes el descanso reparador, que puede dar lugar a fatiga, dificultad para concentrarte, afecta al estado de ánimo, al rendimiento diario...", señala García, quien añade que "hay más riesgo de caídas, especialmente en personas mayores, al levantarte en la noche".

Pero además la nicturia puede ir má allá y es indicador de otros problemas de salud. "Puede ser un síntoma de condiciones médicas como diabetes, insuficiencia cardíaca, infecciones del tracto urinario, problemas de próstata...", agrega la especialista.

La buena noticia es que tiene solución. Un diagnóstico adecuado permite tratar tanto los síntomas como la causa de fondo. Los especialistas recomiendan llevar un registro de las veces que se orina durante la noche, reducir la ingesta de líquidos al final del día y acudir al médico si las interrupciones son frecuentes o van acompañadas de otros signos, como dolor, ardor o hinchazón en las piernas.