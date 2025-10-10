No es un mito: así ayuda el orgasmo a calmar los dolores de la menstruación

El dolor menstrual es una experiencia que sufren millones de mujeres en todo el mundo cada mes. Aunque en muchos casos se asume como algo 'normal, lo cierto es que detrás de esos calambres hay un proceso fisiológico complejo que merece ser entendido para poder aliviarlo mejor.

Durante la menstruación, el útero se contrae para ayudar a desprender el revestimiento interno que se formó durante el ciclo. Estas contracciones están provocadas por unas sustancias llamadas prostaglandinas, que también intervienen en las respuestas inflamatorias del cuerpo. Cuando su nivel es elevado, los músculos del útero se contraen con más fuerza, lo que reduce el flujo de sangre y oxígeno hacia los tejidos y genera ese dolor punzante característico en la parte baja del abdomen o la zona lumbar.

El efecto de las prostaglandinas no se limita al útero: también puede afectar al intestino. De ahí que muchas mujeres experimenten diarrea o molestias digestivas durante los primeros días de la regla. Estas sustancias estimulan los movimientos del intestino, lo que acelera la digestión y puede provocar esa sensación de urgencia o gases. Además, los cambios hormonales alteran la flora intestinal y la absorción de líquidos, contribuyendo al malestar general.

Para aliviar los dolores menstruales existen varias opciones, dependiendo de la intensidad y la causa:

Los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno o el paracetamol, son eficaces si se toman al inicio de las molestias.

El calor local (una manta eléctrica o una bolsa térmica en el abdomen) ayuda a relajar los músculos y mejorar la circulación.

La actividad física moderada también puede reducir el dolor, ya que libera endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo.

Otro remedio menos conocido pero igualmente eficaz es el orgasmo.

Durante este, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, dos hormonas con un potente efecto analgésico y relajante que reducen la percepción del dolor y generan una sensación de bienestar. Al mismo tiempo, las contracciones pélvicas que se producen en el clímax mejoran la circulación en la zona uterina, ayudando a aliviar la tensión muscular y la congestión que suelen acompañar a la menstruación.

Además, tras el orgasmo se produce una relajación profunda del cuerpo y la mente: los músculos del útero y del suelo pélvico se distienden, disminuyendo los espasmos dolorosos. La liberación de dopamina también contribuye a reducir el estrés y la irritabilidad típicos del síndrome premenstrual, lo que convierte al placer sexual en un aliado natural para sobrellevar mejor los días de regla.

En cualquier caso, si los dolores son muy intensos o interfieren con la vida diaria, se recomienda acudir al ginecólogo. A veces, detrás de una menstruación muy dolorosa puede haber causas como endometriosis o síndrome de ovario poliquístico, que requieren un tratamiento médico específico.