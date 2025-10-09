Quitarse los pelos de la nariz: una práctica común que puede poner en riesgo la salud
Los especialistas advierten que estos pequeños vellos cumplen una función esencial en la protección del organismo
En la búsqueda de una imagen más cuidada, muchas personas recurren a eliminar los molestos pelos que asoman por la nariz. Sin embargo, lo que parece un simple detalle estético puede tener consecuencias más serias de lo que se piensa. Los especialistas advierten que estos pequeños vellos cumplen una función esencial en la protección del organismo y que su eliminación completa no es recomendable.
De ello habla la bióloga Carolina en sus redes sociales. Los pelos de la nariz actúan como un filtro natural. Su función principal es atrapar partículas de polvo, bacterias y otros agentes contaminantes presentes en el aire antes de que ingresen a los pulmones. Además, contribuyen a mantener la humedad y la temperatura adecuadas en las vías respiratorias, evitando irritaciones y sequedad.
Cuando se arrancan o eliminan de raíz, se puede generar una puerta de entrada para infecciones. En la base de cada vello existen pequeños folículos que, al dañarse, pueden inflamarse o infectarse, dando lugar a foliculitis o, en casos más graves, a infecciones que se extienden hacia la zona del rostro conocida como 'triángulo de la muerte, un área con conexiones venosas directas al cerebro.
Por motivos estéticos, los dermatólogos recomiendan no arrancarlos, sino recortarlos cuidadosamente con tijeras pequeñas o aparatos diseñados específicamente para ello. De esta forma, se mantiene su función protectora sin comprometer la salud ni la apariencia.
