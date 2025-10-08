Más que una hortaliza: la berenjena podría ser tu mejor aliada para cuidar los riñones

Llevar una alimentación equilibrada no se trata solo de contar calorías, sino de elegir alimentos que aporten nutrientes esenciales al organismo. Frutas, verduras y hortalizas deberían estar presentes en la mesa prácticamente a diario, no solo por su valor nutritivo, sino también por el papel que desempeñan en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de un peso saludable.

Es el caso de la berenjena, que es rica en agua (más del 90 % de su composición) y muy baja en calorías, lo que la convierte en un alimento ideal para quienes buscan mantener o perder peso. Apenas aporta grasas y, sin embargo, contiene fibra, antioxidantes, vitaminas del grupo B, vitamina C, potasio y magnesio, todos ellos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Además, contiene nasunina, un antioxidante presente en su piel morada, que protege las células del daño causado por los radicales libres y contribuye a mantener una buena salud cardiovascular.

Buena para los riñones y la depuración del organismo

El alto contenido en agua y potasio de la berenjena la convierte en una gran aliada para la salud renal. Consumida con regularidad, favorece la eliminación de líquidos y ayuda a mantener el equilibrio de sales minerales en el cuerpo, lo que facilita el trabajo de los riñones. Su acción depurativa contribuye a prevenir la formación de arenillas o pequeñas piedras, y a mantener un sistema urinario limpio y activo.

Por estas razones, incluir berenjena en la dieta —siempre cocinada adecuadamente— puede ser beneficioso para las personas que buscan cuidar sus riñones y mejorar la función de eliminación de toxinas de manera natural.

Cómo consumirla y cocinarla correctamente

La berenjena puede prepararse de múltiples formas: a la plancha, al horno, rellena, en guisos o como base de cremas y salsas, como la popular escalivada o el baba ganoush. Es importante no comerla cruda, ya que contiene solanina, una sustancia natural que puede resultar tóxica en grandes cantidades y provocar malestar digestivo. La cocción elimina este componente y realza su sabor.

Para sacar el máximo partido a su textura, se recomienda dejarla reposar unos minutos con sal antes de cocinarla, lo que ayuda a eliminar el amargor característico de algunas variedades. Combina muy bien con aceite de oliva, tomate, queso fresco, ajo o hierbas aromáticas como el orégano y el tomillo.

Buena aliada en dietas de control de peso

Gracias a su bajo aporte calórico y su capacidad saciante, la berenjena se considera una excelente aliada para perder peso dentro de una dieta equilibrada. Su fibra contribuye a mantener la sensación de saciedad y a regular el tránsito intestinal, lo que ayuda a evitar los picoteos innecesarios entre comidas.