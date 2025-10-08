Por qué la carne puede comerse poco hecha, pero las hamburguesas no: esto es lo que dicen los expertos

Cocinar correctamente los alimentos no solo mejora su sabor o textura, sino que es una cuestión esencial para la salud. Cada año, miles de personas sufren intoxicaciones alimentarias por consumir productos mal cocinados o conservados de forma inadecuada. En la mayoría de los casos, se debe a la presencia de bacterias como Salmonella, E. coli o Listeria, que pueden desarrollarse en carnes, huevos, pescados o verduras si no alcanzan la temperatura adecuada durante la cocción.

De ello habla precisamente @in_food_mation, tecnólogo de los alimentos, en un vídeo que ha colgado en redes sociales, donde lanza una importante pregunta: "¿Por qué no deberías pedirte las hamburguesas poco hechas?". Según explica, no se trata de una cuestión de gustos, sino de seguridad alimentaria.

En los últimos años se ha extendido la moda de consumir carne poco hecha o 'al punto', especialmente en filetes o entrecots. En estos casos, el riesgo sanitario es bajo, ya que las bacterias suelen encontrarse solo en la superficie de la pieza. Al sellar la carne a alta temperatura, esos microorganismos se eliminan, aunque el interior quede rosado.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las hamburguesas. Al estar elaboradas con carne picada, las bacterias presentes en la superficie original se mezclan con todo el producto durante el proceso de picado. Por eso, si la hamburguesa no se cocina completamente, las bacterias pueden permanecer vivas en el interior, lo que aumenta el riesgo de intoxicación.

Los organismos de salud pública recomiendan que las hamburguesas, albóndigas o cualquier carne picada alcancen al menos 70 °C en su interior, de manera que queden bien cocinadas y seguras para el consumo. Esto es especialmente importante en el caso de niños, embarazadas y personas mayores, cuyos sistemas inmunitarios son más vulnerables.

Cocinar bien, prevenir mejor

Además de la temperatura, otros factores influyen en la seguridad alimentaria: no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, no volver a congelar productos ya descongelados, y mantener la cadena de frío desde la compra hasta su preparación.

Cocinar bien no significa renunciar al sabor ni a una textura jugosa. Se trata, simplemente, de aplicar buenas prácticas que eviten riesgos innecesarios. En la cocina, la prevención empieza en el fuego: una carne bien hecha no solo alimenta, también protege.