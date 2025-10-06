Cuando respirar se vuelve un reto: la enfermedad que aumenta la ansiedad y depresión en mujeres

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se ha convertido en uno de los problemas respiratorios más relevantes en España y el mundo. Esta enfermedad, que incluye bronquitis crónica y enfisema, se caracteriza por dificultar de manera progresiva la respiración, reduciendo la capacidad pulmonar y afectando la calidad de vida de quienes la padecen. Su evolución suele ser lenta, pero constante, y muchas personas no son diagnosticadas hasta que la enfermedad ya está avanzada.

La EPOC no solo impacta la función respiratoria, también influye en la vida diaria, el rendimiento físico y el bienestar emocional. Los pacientes suelen experimentar fatiga, tos persistente y sensación de falta de aire, lo que puede limitar actividades cotidianas como subir escaleras, caminar o incluso dormir adecuadamente. Además, la dificultad respiratoria y la dependencia de tratamientos continuos pueden derivar en ansiedad y depresión, afectando la salud mental de quienes viven con la enfermedad.

Qué es y por qué afecta más a mujeres

La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y daño irreversible en el tejido pulmonar. La causa principal sigue siendo el tabaquismo, aunque la exposición prolongada a contaminantes ambientales, polvos industriales y la contaminación del aire también contribuye a su aparición.

Estudios recientes muestran que la enfermedad afecta más a mujeres que a hombres, un fenómeno que los investigadores atribuyen a factores biológicos y hormonales, así como a diferencias en la respuesta del organismo al humo del tabaco y contaminantes. Las mujeres también suelen desarrollar síntomas más graves y presentan una progresión más rápida de la enfermedad, lo que hace que la detección temprana sea especialmente importante.

Riesgos y consecuencias

La EPOC conlleva múltiples riesgos para la salud. Entre los más relevantes se encuentran la disminución de la función pulmonar, infecciones respiratorias recurrentes, insuficiencia cardíaca y exacerbaciones que pueden requerir hospitalización. La reducción de oxígeno en sangre puede afectar órganos vitales y aumentar la vulnerabilidad a otras enfermedades crónicas.

Vivir con EPOC implica adaptaciones constantes en la rutina diaria. Las tareas más simples pueden volverse extenuantes y el miedo a sufrir crisis respiratorias puede generar estrés y ansiedad. A largo plazo, la limitación física y la dependencia de asistencia médica pueden derivar en depresión y ansiedad, creando un círculo difícil de romper que impacta tanto la salud física como emocional. Por ello, los especialistas recomiendan programas integrales de tratamiento, que incluyan rehabilitación pulmonar, manejo de la ansiedad y apoyo psicológico, además de dejar de fumar y controlar los factores de riesgo.