Un estudio revela que los corredores de maratón podrían tener mayor riesgo de cáncer de colon

Lo que durante años se consideró el epítome de la buena salud podría tener un lado desconocido. Un nuevo estudio realizado por el oncólogo estadounidense Timothy Cannon, del Inova Schar Cancer Institute en Virginia, y dado a conocer por el New York Times advierte sobre un posible vínculo entre correr maratones o ultramaratones y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon en adultos jóvenes sin antecedentes familiares de la enfermedad.

La investigación comenzó cuando Cannon atendió a tres pacientes menores de 40 años, todos corredores de larga distancia, diagnosticados con cáncer colorrectal avanzado. “Era desconcertante ver a personas en excelente forma física enfrentarse a un cáncer en etapas tan graves, sin factores de riesgo conocidos”, explicó el especialista.

A raíz de estos casos, Cannon y su equipo reclutaron a 100 corredores de entre 35 y 50 años que habían completado al menos cinco maratones o dos ultramaratones. Ninguno presentaba antecedentes familiares de cáncer colorrectal ni padecía enfermedades intestinales previas.

Durante el estudio, realizado durante casi dos años entre octubre de 2022 y diciembre de 2024, los participantes fueron sometidos a colonoscopias y cuestionarios sobre dieta, historial digestivo y hábitos de entrenamiento.

Resultados

Del estudio se dedujo que el 41% de los corredores tenía al menos un adenoma (pólipo con potencial cancerígeno). El 15% presentaba adenomas avanzados, considerados lesiones precancerosas de mayor riesgo. Para comparar, en la población general de la misma franja etaria la tasa esperada de adenomas avanzados oscila apenas entre 4,5% y 6%.

Aunque el estudio aún no prueba causalidad, los investigadores sugieren hipótesis que podrían explicar la relación. Entre ellas, la disminución temporal del flujo sanguíneo hacia los intestinos durante esfuerzos prolongados, lo que puede provocar daño en el tejido y procesos de reparación celular más propensos a errores genéticos. También se estudia la inflamación recurrente que muchos corredores consideran normal tras las pruebas de resistencia.

Cannon insiste en que se necesitan más investigaciones antes de establecer recomendaciones definitivas. La muestra es pequeña y el estudio todavía no ha sido publicado en una revista científica. Sin embargo, los hallazgos podrían tener implicaciones importantes en el futuro, como adelantar la edad de las colonoscopias preventivas en corredores extremos o intensificar la atención a síntomas digestivos que suelen pasarse por alto.