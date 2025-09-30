La ciencia del brócoli: una verdura clave según los expertos para la salud metabólica

El brócoli es mucho más que un acompañamiento verde en el plato. Así lo explica la médica y divulgadora Isabel Viña, que en un reciente vídeo en redes sociales ha detallado por qué esta verdura crucífera es considerada una de las más interesantes desde el punto de vista de la salud metabólica y global.

Viña señala que el brócoli es especialmente rico en glucosinolatos, compuestos que, al ser activados por la enzima mirosinasa, generan dos moléculas con funciones muy relevantes:

Sulforafano, que “reduce la carga inflamatoria al estimular la producción de antioxidantes clave como el glutatión y la superóxido dismutasa”. Este compuesto también disminuye la activación de la vía inflamatoria NF-kB, considerada fundamental en múltiples procesos de inflamación crónica.

Indol-3-carbinol, otra molécula derivada del brócoli, que "favorece las reacciones de fase II de detoxificación hepática, ayudando a eliminar el exceso de hormonas —desde cortisol hasta estrógenos— y también sustancias tóxicas que ingerimos o inhalamos a diario". Según Viña, este mecanismo también contribuye a metabolizar fármacos y disruptores hormonales.

Gracias a estas propiedades, el sulforafano presente en el brócoli se ha consolidado como “una potente defensa antiinflamatoria y antioxidante del cuerpo”. Esta acción protege frente al daño celular, favorece el equilibrio metabólico y puede tener efectos preventivos frente a enfermedades relacionadas con la inflamación.

Cómo tomarlo para aprovechar mejor sus beneficios

La especialista ofrece consejos prácticos sobre cómo consumir brócoli:

Si genera molestias digestivas, conviene evitar el tronco y centrarse en las flores o 'arbolitos' de la verdura.

Si se busca aumentar la ingesta de calcio, es recomendable incluir también el tronquito, que aporta un extra de este mineral.

La forma de preparación influye en la absorción de sus compuestos: el consumo en crudo o con una cocción ligera ayuda a conservar mejor la enzima mirosinasa, responsable de activar los glucosinolatos.

Lejos de ser solo una recomendación popular, la ciencia respalda el interés del brócoli como aliado para la salud metabólica. Sus moléculas activas actúan en procesos clave del organismo, desde la regulación de la inflamación hasta la detoxificación hepática. “Por todo ello, el brócoli es una de las verduras más interesantes para la salud global y metabólica”, subraya Viña.