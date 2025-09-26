Lo dice la ciencia: este es el alimento que debes comer para reducir la resaca

La resaca es el conjunto de síntomas que aparecen después de un consumo excesivo de alcohol, como dolor de cabeza, náuseas, sed, cansancio e irritabilidad. Se produce por varios factores: la deshidratación, la acumulación de sustancias tóxicas como el acetaldehído, la alteración del sueño y del sistema nervioso, además de la irritación gástrica y la inflamación general del organismo.

Aunque cualquier persona puede experimentarla, no afecta igual a hombres y mujeres: en promedio, las mujeres metabolizan peor el alcohol, alcanzan niveles más altos en sangre con la misma cantidad ingerida y, por lo tanto, pueden presentar síntomas más intensos.

No existe una cura inmediata para la resaca, pero sí estrategias que ayudan a aliviarla. Lo más eficaz es la prevención: beber con moderación, intercalar agua, evitar hacerlo con el estómago vacío y elegir bebidas con menos congéneres. Si ya apareció, lo recomendable es hidratarse bien, descansar, consumir alimentos ligeros y recurrir a analgésicos de uso común con precaución.

Remedios caseros

Pero hay uno más que mucha gente desconoce. Lo explica la farmacéutica y nutricionista, Reme Navarro, en un vídeo que ha colgado en redes sociales donde lanza una sencilla pregunta: "¿Sabías que si comes queso vas a tener menos resaca? No lo digo yo, lo dice la ciencia".

En este sentido explica que "el queso, como muchos alimentos ricos en grasa y proteínas, retarda el vaciado gástrico; es decir, el alcohol se va a absorber más lentamente en nuestro intenstino. El queso actúa como una capa protectora que va a ayudar a reducir esta irritación de estómago".

Propiedades del queso

El queso es un alimento muy nutritivo porque aporta proteínas de alto valor biológico, esenciales para la formación y reparación de tejidos, además de grasas saludables que proporcionan energía sostenida. También es una de las principales fuentes de calcio, así como de fósforo. Contiene además vitaminas del grupo B, que participan en el metabolismo energético y en el buen funcionamiento del sistema nervioso, y en algunos tipos de queso se encuentra vitamina A y vitamina D, importantes para la visión, la piel y la absorción del calcio.