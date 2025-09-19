Ozempic: nuevos avances en la versión oral del fármaco 'milagroso'

Semaglutida, el principio activo comercializado como Ozempic (entre otros nombres), ha dejado de ser únicamente un fármaco para la diabetes para convertirse en uno de los protagonistas de la medicina del peso y del riesgo cardiovascular. En los últimos años los estudios han ido ampliando su perfil: hay pruebas sólidas de pérdida de peso y de beneficio cardiovascular en ciertos grupos, pero también señales de efectos adversos que obligan a tener prudencia clínica.

Ozempic sigue aprobado para la diabetes tipo 2; sus aplicaciones en obesidad se desarrollaron con una formulación y posología específicas (Wegovy) y, más recientemente, hay avances notables en versiones orales de semaglutida que podrían ampliar el acceso y la comodidad para pacientes. A mediados de este mes se han publicado resultados favorables sobre una formulación oral de semaglutida que muestra pérdidas de peso medias importantes en ensayos prolongados, lo que ha reavivado la discusión sobre disponibilidad masiva y competencia entre fármacos GLP-1 orales.

¿Qué beneficios muestra la evidencia?

Pérdida de peso sostenida en obesidad: los programas clínicos (por ejemplo, los ensayos del programa STEP) han mostrado reducciones de peso significativas y mantenidas durante meses-años en pacientes con obesidad tratados con semaglutida, con porcentajes medios de pérdida de doble dígito en muchos estudios controlados. Estos resultados han sido reproducidos en análisis y metaanálisis.

Reducción de eventos cardiovasculares en pacientes de riesgo : el ensayo SELECT y otros estudios indican que semaglutida puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores (infarto, ictus y muerte cardiovascular) en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida. Este hallazgo ha sido uno de los factores que ha convertido a semaglutida en un fármaco de interés más allá de la glucemia.

Posibles beneficios renales: análisis recientes muestran reducción en desenlaces clínicos renales importantes en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica tratados con semaglutida, lo que abre una vía terapéutica interesante para población de alto riesgo.

Mejoras en perfil metabólico: además del peso y la glucemia, se observan mejoras en presión arterial, lípidos y marcadores inflamatorios en varios estudios controlados.

Riesgos

Aunque el balance beneficio-riesgo es favorable en muchos perfiles, hay aspectos que exigir vigilancia:

Efectos gastrointestinales : náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento son los efectos adversos más frecuentes y suelen aparecer al inicio o durante titulación de dosis. Pueden llevar a abandonos del tratamiento.

Retinopatía diabética: algunos ensayos (por ejemplo, SUSTAIN-6) registraron un empeoramiento de la retinopatía diabética en personas con diabetes; por ello, los especialistas recomiendan control oftalmológico y precaución en pacientes con retinopatía activa.

Pancreatitis y colelitiasis : la evidencia no es concluyente: hay casos y señales en series y vigilancia post-comercialización, pero revisiones y estudios poblacionales no han mostrado consistentemente aumento claro del riesgo de pancreatitis con GLP-1 frente a controles; sí hay mayor incidencia de problemas biliares (cálculos/colecistitis) asociada a pérdida de peso rápida.

: la evidencia no es concluyente: hay casos y señales en series y vigilancia post-comercialización, pero revisiones y estudios poblacionales no han mostrado consistentemente aumento claro del riesgo de pancreatitis con GLP-1 frente a controles; sí hay mayor incidencia de problemas biliares (cálculos/colecistitis) asociada a pérdida de peso rápida. Deshidratación y daño renal agudo: las náuseas/vómitos intensos pueden provocar deshidratación y desencadenar problemas renales, sobre todo en pacientes con función renal ya comprometida.

Acceso y suministro

Tras los picos de demanda y los problemas de abastecimiento que marcaron 2023–2024, la situación de suministro ha mejorado en muchos países, pero el acceso sigue estando sujeto a listas de prioridad, reembolsos y políticas sanitarias nacionales.

Eso sí, de momento se desconoce qué pasa con un uso a largo plazo. Aunque hay datos de seguimiento de varios años, faltan aún estudios a muy largo plazo sobre seguridad y sobre qué ocurre al suspender el fármaco (frecuente rebote de peso).

Por tanto, Ozempic es, a día de hoy, uno de los fármacos mejor estudiados para diabetes y obesidad, con beneficios claros en pérdida de peso y, en grupos seleccionados, en desenlaces cardiovasculares y renales. Pero no es una solución mágica: tiene efectos adversos reales, requiere evaluación y seguimiento médico y su uso responsable (y regulado) es clave para maximizar beneficios y minimizar daños.