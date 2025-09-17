Olvídate de cortar la fruta en horizontal: esto es lo que dicen los médicos
Este acto cotidiano puede ser peligroso
Cortar fruta es un gesto cotidiano en cualquier cocina, pero lo que muchos no saben es que hacerlo en horizontal puede aumentar considerablemente el riesgo de accidentes domésticos, tanto al momento de manipular el cuchillo como a la hora de consumirla. En frutas redondas, pequeñas o con pulpa firme, este corte mal orientado puede incluso favorecer episodios de asfixia, especialmente en niños o personas mayores.
¿Por qué cortar fruta en horizontal puede ser peligroso?
Cuando cortamos una fruta en horizontal (es decir, de lado, como si la partiéramos por la mitad en forma de disco), la forma resultante de las rodajas suele ser circular, lisa y del tamaño exacto de la tráquea humana. Esto puede hacer que, si se consume sin masticar adecuadamente, la rodaja encaje peligrosamente en la garganta, provocando una obstrucción.
Este riesgo es particularmente alto en:
- Uvas
- Rodajas finas de manzana o pera
- Kiwis
- Plátanos cortados en discos
En el caso de niños, estos cortes aumentan el riesgo de asfixia, ya que muchas veces comen mientras juegan o no mastican lo suficiente. Lo mismo sucede con adultos mayores con problemas de deglución.
Según los médicos, los alimentos con forma redonda y superficie resbaladiza son una de las principales causas de atragantamiento infantil.
Cortar la fruta en sentido vertical (de arriba a abajo) reduce significativamente este riesgo:
- Las piezas resultantes no son perfectamente redondas ni simétricas, por lo que es más difícil que se alojen en la tráquea.
- El corte vertical permite dividir o trocear más fácilmente la fruta en segmentos irregulares que se mastican mejor.
- Al evitar discos lisos, se estimula una masticación más completa y segura.
Recomendaciones
- Evita rodajas redondas de frutas blandas y jugosas, especialmente si las va a comer un niño.
- Parte en tiras alargadas o cubos pequeños, no en círculos perfectos.
- En el caso de uvas y tomates cherry, siempre pártelos por la mitad o en cuartos.
- Para manzanas y peras, retira el corazón y corta en gajos verticales.
- No dejes que los niños coman fruta sin supervisión si no está bien troceada.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores