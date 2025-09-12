No, dar golpes en un atragantamiento no es la solución: esto es lo que debes hacer

Los atragantamientos representan una causa silenciosa pero significativa de emergencias médicas en España. Aunque suelen ocurrir en cuestión de segundos y muchas veces en entornos cotidianos como el hogar o los restaurantes, sus consecuencias pueden ser fatales si no se actúa con rapidez. Este tipo de accidentes, que a menudo afectan a niños pequeños y personas mayores, continúa siendo un problema de salud pública que requiere mayor visibilidad y prevención.

Según datos de 2022, en España murieron más de 3.5000 personas por este motivo, una cifra que supera incluso a la de fallecimientos por accidentes de tráfico en algunos periodos. Estas estadísticas han encendido las alarmas entre profesionales sanitarios y organismos públicos, que insisten en la importancia de la formación en maniobras de primeros auxilios como la maniobra de Heimlich, clave para salvar vidas en estos casos.

De ello hablan @doctorfelices en su cuenta de TikTok, donde comparten vídeos con ‘trucos’ para una vida saludable. "Es fundamental que sepas cómo actuar para salvar una vida, pero también cuándo", empiezan diciendo dos médicos en el vídeo. Y, a partir de ahí, exponen las diferentes situaciones en las que se puede dar un atragantamiento.

"Si la persona tose, significa que la obstrucción de la vía aérea es parcial. Significa que sigue pasando el aire y podría echarlo por sí mismo. Lo que tenemos que hacer es animarle a toser y vigilarlo por si deja de poder hacerlo. Darle golpes en este momento podría empeorar la situación porque el objeto podría descender más de la vía aérea y taparla por completo", señalan.

"Si la persona no tose ni respira es porque no pasa nada de aire por la vía. La obstrucción es completa y necesita ayuda urgente. Lo primero que haremos es llamar al 112 y poner el móvil en altavoz. Es mucho mejor que lleguen cuando ya has salvado una vida que lamentar una pérdida. Ahora daremos cinco golpes entre las escápulas con la palma abierta y el talón de la mano. Si esto no funciona es el momento de realizar la maniobra de Heimlich. Localizamos el esternón y justo debajo, con nuestro puño cerrado sin tocar sobre el hueso, con nuestra otra palma hacemos presión y hacemos movimientos hacia dentro y hacia arriba en forma de jota. Muy importante la forma de J para acompañar a echarlo", sostienen.

Y dan un truco más, la conocida como regla nemotécnica: "Alternaremos cinco Heimlich con cinco golpes entre las escápulas hasta que el objeto sale. Pero si este no sale y la persona pierde la consciencia, es el momento de la RCP".

Ante esta realidad, expertos y organizaciones sanitarias insisten en la necesidad de impulsar campañas de concienciación y formación en primeros auxilios, tanto en centros educativos como en espacios públicos y laborales. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y contar con una población preparada para responder ante un atragantamiento es clave para reducir estas cifras y evitar tragedias que, en muchos casos, son totalmente evitables.