El psiquiatra Fernando Mora: estos tres alimentos mejoran la memoria de tus hijos en la vuelta al cole

Una alimentación equilibrada en los niños es esencial para fortalecer su memoria y rendimiento académico. El psiquiatra Fernando Mora comparte las claves para lograrlo en la vuelta al cole. Los padres que sigan estos consejos podrán fomentar hábitos saludables en sus hijos, ayudándolos a mantener niveles óptimos de energía y concentración.

Con el inicio de las clases en unos días, muchos padres se preguntan cómo ayudar a sus hijos a rendir mejor en clase. Más allá de los libros, las rutinas y el descanso, la alimentación juega un papel clave en el aprendizaje y la memoria.

La importancia de una buena alimentación en la infancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que una dieta equilibrada en la infancia y adolescencia no solo previene la obesidad y otras enfermedades, sino que también mejora las funciones cognitivas. Los expertos señalan que los niños que siguen una alimentación variada, rica en proteínas, frutas, verduras y cereales integrales, presentan mejor concentración y mayor capacidad de memoria en comparación con aquellos que abusan de ultraprocesados y azúcares.

El triptófano es la clave

Según explica el doctor Mora, uno de los nutrientes más importantes para la salud mental es el triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que se obtiene a través de la dieta. El triptófano es la materia prima que utiliza el cerebro para generar serotonina, conocida como el la hormona de la felicidad, clave para regular el estado de ánimo, el sueño y la memoria. Esto es fundamental para tener un buen curso sin asignaturas suspendidas.

Una dieta rica en triptófano puede contribuir a un mejor equilibrio emocional y ayudar a los estudiantes a afrontar con más energía el regreso a las aulas.

Pollo y pavo

El psiquiatra recomienda incluir en la dieta carnes como el pollo y el pavo, que aportan más de 250 mg de triptófano por cada 100 gramos. Además, son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, necesarias para el desarrollo muscular y la reparación de tejidos, lo que las convierte en una opción muy saludable tanto en comidas como en cenas.

Queso cheddar

En segundo lugar, el doctor Mora señala al queso cheddar como otro alimento clave. Con casi 300 mg de triptófano por cada 100 gramos, este producto no solo aporta energía, sino que también es rico en calcio, fundamental para la salud ósea de los más pequeños. Los especialistas aconsejan consumirlo con moderación dentro de una dieta equilibrada.

Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza son unos superalimentos, y también son esenciales para el triptófano. Contienen más de 500 mg de esta proteína por cada 100 gramos, una cifra muy superior a la de otros alimentos. Son ricas en magnesio y zinc, dos minerales esenciales para el funcionamiento cerebral, la memoria y la concentración. Además, sus diversos usos permiten incorporarlas a ensaladas, yogures o meriendas de forma sencilla y atractiva para los niños.

Para el doctor Mora, cuidar la alimentación de los más jóvenes no solo se refleja en su rendimiento escolar, sino también en su bienestar emocional. "A través de la dieta podemos ayudar a mejorar el estado de ánimo y la capacidad de concentración", recuerda el especialista.