El deporte, un aliado contra los malos recuerdos

Cada vez son más los estudios científicos que confirman que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino que también se convierte en un aliado importante para la mente. Investigaciones recientes en el campo de la neurociencia apuntan a que la actividad física regular podría ayudar a "reescribir" la forma en que el cerebro procesa los malos recuerdos, facilitando de este modo que las personas superen experiencias negativas y encuentren un mayor equilibrio emocional.

Los expertos explican que durante el ejercicio el organismo libera endorfinas, dopamina y serotonina, sustancias químicas conocidas como 'hormonas de la felicidad'. Este cóctel natural mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y, al mismo tiempo, estimula la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales. Gracias a este proceso, los recuerdos dolorosos pueden ser almacenados de manera distinta, disminuyendo su impacto emocional y favoreciendo una mejor resiliencia.

Más allá de la memoria, los beneficios del deporte se extienden a múltiples áreas. A nivel físico, mejora la salud cardiovascular, fortalece huesos y músculos, regula el peso y previene enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. En el plano cognitivo, potencia la concentración, la creatividad y la calidad del sueño, elementos clave para un rendimiento óptimo en el trabajo y los estudios.

En lo social, la actividad deportiva también cumple un papel fundamental. Practicar ejercicio en grupo, ya sea en un gimnasio, un club o al aire libre, fomenta la interacción, la disciplina y el trabajo en equipo, factores que contribuyen a combatir la soledad y fortalecer las redes de apoyo.

Los especialistas coinciden en que el deporte no borra los recuerdos dolorosos, pero sí ayuda a gestionarlos de una forma más sana.