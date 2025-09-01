Por qué personas sanas pueden sufrir infartos: un nuevo estudio revela el motivo

Aunque una vida saludable suele presentarse como escudo frente a enfermedades cardiovasculares, un reciente estudio demuestra que también hay personas sin factores de riesgo pueden sufrir infartos o derrames cerebrales debido a otro aliado silencioso: la inflamación. Este hallazgo invita a replantearse cómo identificamos el riesgo y cuándo se debería intervenir.

El estudio, publicado en el European Heart Journal, se titula Inflamación como predictor de eventos cardiovasculares en mujeres sin factores de riesgo modificables estándar (SMuRF-less). Esta investigación, liderada por el Instituto de Corazón y Vascular de Mass General Brigham, siguió durante 30 años a 12.530 mujeres consideradas SMuRF-less —es decir, sin hipertensión, colesterol alto, diabetes ni hábito tabáquico—para analizar qué ocurría con quienes presentaban niveles elevados de proteína C reactiva ultrasensible (hs CRP), un marcador biológico de inflamación.

Los resultados muestran que las mujeres con niveles altos de hs CRP tenían un 77 % más de probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria, un 39 % más de sufrir un derrame cerebral y un 52 % más de experimentar un evento cardiovascular grave a lo largo de su vida, en comparación con sus pares sin inflamación evidente. Esto implica que la inflamación crónica, aunque no visible en los controles habituales, puede ser tan determinante como los factores clásicos.

Edad de mayor riesgo

Según los investigadores, la ventana crítica para identificar este riesgo está a partir de los 40 años, una etapa en la que aún es posible actuar mediante cambios en el estilo de vida o, en ciertos casos, con terapias como las estatinas que disminuyen el riesgo en un 38 %. Esta recomendación es clave para desplazar la prevención a edades más tempranas, en lugar de esperar hasta que el daño esté avanzado.