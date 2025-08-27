Eliminar este alimento podría casi duplicar la pérdida de peso: esto dicen los expertos de un nuevo estudio

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 el 43% de los adultos de todo el mundo tenían sobrepeso. Esta situación puede ser el principio de otros problemas de salud. Ahora, un estudio publicado en la revista científica Nature Medicine señala que eliminar una sola categoría de alimentos podría casi duplicar los resultados de pérdida de peso de las personas.

El estudio analizó el impacto de los alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) en la dieta de 55 personas con sobrepeso en Reino Unido. Durante 16 semanas, los participantes del estudio alternaron entre dos dietas: una basada en alimentos «mínimamente procesados» como avena, frutas o espaguetis caseros; y otra basada en estos UPF.

Estas dietas cumplían con las pautas nutricionales oficiales del gobierno británico, proporcionando a los participantes todos los alimentos necesarios y permitiéndoles comer sin restricciones.

Una pérdida moderada, pero relevante en el tiempo

La dieta con alimentos mínimamente procesados provocó una pérdida de peso promedio del 2%, frente al 1% de pérdida en la dieta con UPF. Se trata de una pérdida moderada, pero que prolongada en el tiempo podría marcar una gran diferencia.

Como apunta uno de los autores del estudio e investigador del Centro de Investigación sobre la Obesidad en el University College de Londres, Samuel Dicken: «Si ampliáramos estos resultados durante el transcurso de un año, esperaríamos ver una reducción del peso del 13 % en los hombres y una reducción del 9 % en las mujeres».

Asimismo, los investigadores detectaron que quienes siguieron la dieta casera mostraron un mayor control del apetito y menos antojos, lo que podría explicar que consumiesen unas 290 calorías menos al día, frente a las 120 calorías menos de quienes siguieron la dieta ultraprocesada.

Una de las cosas que destacaron los participantes es que los ultraprocesados resultaban más sabrosos, pero quienes tenían una dieta natural obtuvieron mejores resultados a nivel metabólico, como una mayor reducción de grasa corporal o una mejora en los niveles de triglicéridos.

Un descubrimiento sorprendente

Una de las mayores sorpresas del estudio tuvo que ver con los niveles de colesterol LDL -popularmente conocido como 'colesterol malo'-. Los niveles de este tipo de colesterol se redujeron más en quienes comían ultraprocesados. Aun así, los expertos señalan que la calidad del procesamiento influye en los resultados.