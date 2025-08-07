Ni mediterránea, ni keto: esta es la dieta que termina con el estreñimiento según el último estudio

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Estados Unidos) ha comparado cinco dietas comunes para determinar la eficacia de la prevención del estreñimiento crónico en adultos de mediana y avanzada edad y han descubierto que las personas que seguían una dieta mediterránea o basada en plantas eran menos propensas a desarrollar estreñimiento, según publican en la revista 'Gastroenterology'.

"El estreñimiento crónico afecta a millones de personas y puede afectar significativamente su calidad de vida -señala el autor principal, doctor Kyle Staller, máster en salud pública, de la División de Gastroenterología del Hospital General de Massachusetts-. Nuestros hallazgos sugieren que, a medida que envejecemos, ciertas dietas saludables pueden brindar beneficios a nuestro intestino, además de los conocidos beneficios cardiovasculares".

El equipo estudió a más de 96.000 adultos durante varios años para comprender cómo los diferentes hábitos alimenticios afectan el riesgo de desarrollar esta afección gastrointestinal crónica y comprobaron que una dieta saludable puede mejorar los síntomas del estreñimiento, pero este es el primer estudio que demuestra que ciertas dietas pueden prevenir el desarrollo de estreñimiento crónico. Las dietas incluidas en el análisis fueron la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, la dieta baja en carbohidratos (la más conocida es la dieta keto), la dieta occidental y la dieta inflamatoria.

"Siempre hemos asumido que los beneficios de una dieta saludable se deben a la fibra, pero nuestros análisis demostraron que el beneficio de estas dietas saludables sobre el estreñimiento es independiente de la ingesta de fibra", afirma Staller.

Utilizando datos del Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II y el Health Professionals Follow-Up Study, los investigadores rastrearon los patrones dietéticos en adultos de mediana y mayor edad y examinaron quiénes desarrollaron estreñimiento crónico, que se definió como tener síntomas durante al menos 12 semanas en un año.

Las personas que se adhirieron a una dieta occidental o inflamatoria fueron más propensas a desarrollar estreñimiento crónico. Además, los participantes que consumieron una dieta baja en carbohidratos no mostraron un efecto fuerte.

"Nuestros hallazgos sugieren que una dieta rica en verduras, frutos secos y grasas saludables puede ayudar a prevenir el estreñimiento crónico en adultos de mediana y mayor edad", concluye Staller.