Entrenar la mente en tiempos de IA: claves para un uso consciente y saludable

Automatiza procesos y tareas cotidianas, responde a nuestras preguntas, organiza nuestra información, predice comportamientos… La presencia y utilidad de la IA es cada vez más tangible. Sin embargo, también crecen las preocupaciones sobre el incremento de horas frente a pantallas, la disminución de la capacidad de atención y, en general, el impacto que esta tecnología puede tener sobre nuestro cerebro y equilibrio emocional.

En este contexto, lejos de considerar la IA como una amenaza inevitable, voces como las de Carlos Rodríguez, CEO de CogniFit, y Víctor Ramos, Head de Education & Research en AWS, proponen una mirada alternativa: usada con criterio, esta herramienta puede convertirse en una gran aliada para cuidar, fortalecer y entrenar nuestras mentes.

IA y salud mental: ¿riesgo u oportunidad?

Carlos Rodríguez (C.R.): La inteligencia artificial será tan valiosa para la mente como el agua para la vida: si aprendemos a utilizarla correctamente, nos nutrirá, fortalecerá y hará crecer; pero si abusamos de ella sin control, podría acabar por ahogarnos. Según datos recientes, pasamos de promedio más de 7 horas diarias conectados a pantallas, exponiendo nuestro cerebro a un estrés digital constante. Está en nuestras manos aprender a nadar en este océano tecnológico, descartando lo que nos hace daño y usando las herramientas de IA que sí nos ayudan a cultivar cerebros más sanos, flexibles y resilientes, preparados para convertir los desafíos del futuro en oportunidades de bienestar y crecimiento.

¿Qué condiciones deben darse para que la IA favorezca el desarrollo cognitivo en lugar de perjudicarlo?

C.R.: Vivimos en una era donde el exceso de estímulos digitales satura nuestras mentes y amenaza nuestra salud cognitiva, especialmente la de los más jóvenes. En este entorno de ruido constante, la inteligencia artificial no debe ser un amplificador de distracción, sino una aliada capaz de escuchar, entender y acompañar el ritmo único de cada cerebro. Debemos usarla para nutrir la mente creando nuevas conexiones neuronales, no para desgastarla; para cultivar el aprendizaje y el bienestar, no para entregar nuestra atención solo a cambio de breves chispazos de dopamina que, como el azúcar en exceso, terminan debilitándonos y dañándonos. Mi propósito es utilizar la ciencia para crear tecnología que respete los ritmos y limitaciones de la mente humana, con el objetivo de fomentar mentes sanas, fuertes y equilibradas. Respaldados por más de 60 estudios científicos, en CogniFit ponemos la evidencia científica al servicio del bienestar cognitivo.

“La inteligencia artificial será tan valiosa para la mente como el agua para la vida: si aprendemos a utilizarla correctamente, nos nutrirá, fortalecerá y hará crecer” Carlos Rodríguez — CEO de CongiFit

En concreto, ¿qué hábitos o prácticas proponen para mejorar nuestras capacidades cognitivas?

C.R.: Recomiendo tres estrategias para potenciar nuestras mentes y sus capacidades. La primera es utilizar de forma asidua herramientas que estimulen nuestro cerebro de manera personalizada. No es sano pasar horas frente a una pantalla, pero sí es bueno ejercitarse con actividades cognitivas que, gracias a la IA, se adaptan automáticamente a las necesidades reales de cada persona, potenciando con gran eficiencia su atención, su memoria, velocidad de procesamiento y su flexibilidad mental.

Segundo, es necesario incorporar en esa rutina diaria momentos conscientes de desconexión. El descanso y la pausa son tan importantes para fortalecer nuestro cerebro como el propio entrenamiento mental. CogniFit monitoriza la fatiga cognitiva, ayudando a los usuarios a encontrar el equilibrio entre estimulación y recuperación.

Y tercero, cultivar el ejercicio físico y la meditación o actividades que requieran concentración profunda, como la lectura.

La clave está en utilizar la inteligencia artificial de forma intencional: no dejar que decida por nuestro cerebro, sino aprovecharla para reforzar nuestras capacidades y proteger nuestra salud mental en un futuro que exigirá más capacidad para inhibirse de información y flexibilidad cognitiva que nunca.

En CogniFit ayudamos a muchos millones de usuarios de esta manera, pero también ofrecemos soluciones para que las empresas, centros educativos y profesionales médicos se beneficien de estas tecnologías. Por ejemplo, recientemente ayudamos a colegios a mejorar significativamente la atención de sus alumnos, demostrando que, con el enfoque adecuado, la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para la salud en lugar de lo contrario.

Ciencia y tecnología para una experiencia personalizada

¿Por qué AWS se une a CogniFit?

Víctor Ramos (V.R.): En AWS creemos que la tecnología debe mejorar la vida de las personas. CogniFit es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede fortalecer capacidades humanas fundamentales. Nos enorgullece apoyar soluciones que promueven la salud cognitiva y contribuyen a una sociedad más equilibrada y preparada para los desafíos del futuro.

“CogniFit es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede impulsar el desarrollo humano y contribuir al equilibrio cognitivo” Víctor Ramos — Head de Education & Research en AWS

En concreto, ¿cómo ha contribuido AWS al desarrollo y expansión de CogniFit?

V.R.: AWS es un aliado clave en el crecimiento de CogniFit, permitiéndole pasar de ser una app innovadora a una plataforma global de salud cognitiva. Desde el inicio, hemos colaborado para crear una infraestructura escalable, segura y capaz de gestionar millones de datos en tiempo real. Gracias a nuestros servicios en la nube y nuestras certificaciones, CogniFit puede garantizar los más altos estándares de privacidad, alineados con regulaciones como RGPD y HIPAA. AWS impulsa la innovación de CogniFit, permitiéndole escalar con confianza y responsabilidad.

¿Qué soluciones relacionadas con lA han resultado de esta colaboración?

V.R.: Nuestra colaboración va más allá de la infraestructura. Juntos desarrollamos soluciones basadas en IA que adaptan los entrenamientos cognitivos de forma precisa y dinámica. CogniFit utiliza muchas tecnologías de AWS como por ejemplo Amazon SageMaker para entrenar modelos de IA, Claude a través de Amazon Bedrock para generar contenido personalizado, Amazon Lex para asistentes cognitivos conversacionales, Amazon Kinesis para procesar datos en tiempo real y muchos servicios más. Esta combinación de ciencia y tecnología permite a CogniFit ofrecer una experiencia personalizada y eficaz para cada usuario.