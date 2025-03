La medicina estética no es un juego

Si ve a alguien con una cara tan diferente que no le reconoce, es muy probable que se haya hecho uno o varios retoques en manos no profesionales. Ante la moda de querer tener un buen aspecto físico, muchas personas no tienen en cuenta que los especialistas en medicina son los únicos que pueden realizar técnicas como la infiltración de toxina botulínica o de ácido hialurónico.

Para luchar contra la desinformación y por supuesto para cuidar de la salud de quienes van a someterse a un tratamiento estético, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha puesto en marcha la campaña ‘Tu cara ya no me suena’, en respuesta a la desinformación que rodea a un buen número de procedimientos médicos regulados por ley.

Era de la desinformación

SEME explica en la presentación de esta iniciativa que «la importancia de la apariencia física en la era de la desinformación es caldo de cultivo para la proliferación de oportunistas que, a través de las redes, incitan a la población a replicar patrones físicos artificiales que alteran sus rasgos identitarios y ponen en peligro su salud».

«Muchos de estos contenidos dibujan procedimientos médicos como sencillos e inocuos pero, en manos equivocadas, ponen en jaque la seguridad del paciente», apunta el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética, el doctor Juan Antonio López-Pitalúa.

Sus advertencias están en línea con los datos del estudio ‘Percepción y Penetración de la Medicina Estética’, basado en 1.501 entrevistas representativas de la sociedad española (48,9% hombres, 51,1% mujeres) impulsado por la SEME. Según este estudio un 47% de la población se ha sometido a una técnica médico estética en alguna ocasión.

El 65% de esos procedimientos han sido realizados por profesionales no cualificados.

El 20% se han realizado en centros de belleza no regulados, peluquerías e incluso domicilios.

Solo un 7% de los entrevistados conoce que técnicas como la infiltración de toxina botulínica o el peeling medio o profundo son de uso exclusivamente médico.

Mala praxis. Sólo un médico está capacitado

Las técnicas médico-estéticas no son ni sencillas ni inocuas. Solo un médico cuenta con el conocimiento y la formación necesarias para aplicarlas adecuadamente. Estas son algunas complicaciones de la mala praxis:

- Asimetrías faciales: parálisis transitoria del músculo por una infiltración inadecuada de toxina botulínica.

- Infecciones: cualquier material infiltrado por manos equivocadas puede causar abscesos, fiebre y, en casos extremos, sepsis.

- Necrosis: una inyección inadecuada de ácido hialurónico puede obstruir vasos sanguíneos, provocar muerte de tejido y pérdida de funcionalidad.

- Reacciones alérgicas: la infiltración de materiales no autorizados puede causar un shock anafiláctico.

- Quemaduras: manejados por profesionales no acreditados el láser, la radiofrecuencia médica o los HIFU pueden causar quemaduras, hiperpigmentación y daños en tejidos.