Marta Serna: «En medicina estética tenemos un grave problema de intrusismo»

«No se puede hacer ningún tratamiento de medicina estética en una casa particular, en un yate, en la playa... Todo esto está prohibido»

El intrusismo y la llegada de productos ilegales a España relacionados con la medicina estética son las principales preocupaciones de la doctora Marta Serna en la actualidad. La presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Baleares insiste en la importancia de acudir a centros certificados para recibir tratamientos estéticos, y subraya la importancia de que sean médicos quienes los realicen.

La doctora lleva 30 años ejerciendo la medicina estética, una especialidad focalizada en la actualidad en el cuidado de la piel.

Hace unas semanas saltó a los medios la noticia de una red criminal que importaba de Corea productos ilegales relacionados con la medicina estética. ¿Cuánto daño hace este tipo de actuaciones a la profesión?

Hace mucho daño porque, primero, no sabemos qué productos son. Lo que más se importa de Corea son los exosomas y la toxina botulínica, que tiene que pasar por una serie de controles para saber la pureza que tiene y cómo se debe administrar. La mayoría de productos necesitan un transporte con una cadena de frío, que en estos casos, al distribuirse de forma ilegal, se pierde. Por lo tanto, estamos utilizando un producto que no sabemos en qué condiciones ha llegado. Por otro lado, casi todos los productos que llegan de Corea pueden estar autorizados allí, pero aquí son ilegales y, si no tiene el sello de la Comunidad Europea y surge cualquier incidendia, aquí no se puede reportar. Además, el envasado de estos productos está en coreano, por lo que no tenemos ni idea de lo que estamos poniendo.

Una situación que puede resultar médicamente muy grave.

Mucho. Si hay alguna reacción adversa, no se sabe cómo actuar ante un agente extraño porque, ¿qué es lo que estamos inyectando? ¡No se sabe! Cuando venden estos productos, dicen que sirven para una cosa, pero quien lo utiliza no sabe realmente lo que está poniendo ni cuál es la manera de inyectarlo: ni de qué forma, ni en qué plano... Compras algo que no sabes qué es, ni cómo se debe poner.

¿Quién compra estos productos?

La mayoría es gente que no es profesional médico. Tienes a cualquier persona que se mira un vídeo de Youtube y se pone a pinchar. Hay un montón de casas clandestinas.

¿Qué peligros tiene internet en este sentido?

Por internet puedes comprar todo. Cualquier cosa: desde viagra hasta drogas. Cualquier persona tiene acceso a cualquier cosa en internet. Así que se crean un perfil de Instagram, compran seguidores, y cuando tienen 50, 100 ó 150.000 seguidores, pagan publicidad en Instagram y ya lo tienen hecho. Se ponen un título falso, porque nadie va a ver si es real o no hasta que no haya una denuncia, y ahí captan a todos los pacientes.

¿Cómo se puede luchar contra esto?

Es complicado porque estas personas alquilan pisos por días, lo anuncian en Instagram y van itinerando, por lo que es muy difícil cogerlos ya que no tienen un sitio fijo, se van moviendo por diferentes ciudades.

¿Qué consejos da a quienes se someten a estos tratamientos en estas condiciones?

La población debería ser consciente de que no se puede inyectar algo que no está identificado. Aunque lo haga un médico, porque también hay médicos que son delincuentes. Así que lo primero es ir a un centro autorizado, lo segundo asegurarse de que quien les inyecta es un médico y, lo tercero, conocer qué te van a inyectar.

¿Cuál es el distintivo de los centros autorizados para realizar medicina estética?

Los centros autorizados para realizar medicina estética tienen un distintivo que se llama U48. Sanidad los tiene así porque están controlados y detrás siempre tiene que haber un médico. Un médico, no una enfermera. Tenemos un gravísimo problema de intrusismo de la enfermería. Los productos médicos no los puede inyectar un enfermero. Nunca.

¿Hay centros de medicina estética que no cumplen esa parte, y acaba inyectando personal de enfermería?

Hay centros que tienen la U48 con un tipo, que es un médico, que la firma. Le pagan un porcentaje por tener el nombre, y el centro contrata a la enfermera a bajo precio para que inyecte. Esto existe muchísimo hoy en día.

¿Cómo puede el paciente evitar eso?

Lo primero, tiene que exigir la U48. Lo segundo, tiene que exigir que quien le realice el tratamiento sea un médico. ¿Cómo saberlo? Se puede consultar en el Colegio de Médicos, donde hay un listado con los médicos estéticos acreditados de Baleares, porque yo estoy de presidenta y me he encargado de que todos tengan su acreditación. Y luego, ¿quién puede inyectar? Por ejemplo, los dentistas pueden inyectar labios, se tienen que ceñir a la zona de la boca. La ley es la ley, pero la ley está basada en los conocimientos y la educación que tiene cada uno. Yo tengo el título de Medicina y Cirugía y a mí no se me ocurriría ponerme a operar del corazón, aunque podría hacerlo por titulación. Pero yo no estoy capacitada. Puedo haber estado mil veces en un quirófano y ver cómo se hace, pero no saber cómo se hace y saber resolver una complicación.

¿Qué hay de los efectos adversos con el uso de determinados productos de medicina estética?

Se están multiplicando de manera exponencial. Cada día de la semana me llegan a la clínica tres o cuatro efectos adversos. Porque hay reacciones cruzadas con las vacunas, con los virus, reacciones autoinmunes tardías que aparecen y hay que resolver porque pueden dar enfermedades sistémicas importantes autoinmunes... Hay muchas patologías asociadas. Hay que concienciar a la gente de que esto no es irte a hacer un corte de pelo que, si no te gusta, te vuelve a crecer. Aquí puede haber secuelas que quedan de por vida. De ahí la importancia de acudir a médicos estéticos.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los tratamientos de medicina estética?

Un ácido hialurónico a cualquier médico nos puede causar un problema de una compresión y una necrosis. ¿Cuál es la diferencia? El médico tiene la capacidad de resolverlo. Pero eso te pasa fuera de la clínica o con personal no preparado y el paciente puede perder el ojo, la nariz, el labio, tener una necrosis, un émbolo a distancia, un shock anafiláctico por una alergia a un producto... Que a mí como médico también me puede pasar, pero la diferencia es saber actuar ante esto. Por eso somos médicos, no porque nos hayan enseñado a poner bótox.

Muchas personas se han sometido a tratamientos en manos de personas no cualificadas, y al final tienen que invertir en un médico.

Por supuesto, que lo va a encarecer más, y no siempre va a quedar bien. Porque no es lo mismo hacer una reparación en el momento en el que surge una complicación, a tratar a una paciente que llega con una avería y ha estado dando vueltas antes de llegar al profesional. Y luego hay otro problema del que no se habla: esta gente cuando tiene una complicación va a la Seguridad Social. Las urgencias están colapsadas y los médicos de allí no saben de medicina estética, no saben lo que hay que hacer. La gente se toma esto como ir a hacerse las uñas.

Vemos anuncios de estética por todas partes, guerras de precios... ¿Es posible huir de esa obsesión por el precio?

Te digo una cosa: si uno cobra 100 y otro cobra 500, alguna diferencia habrá. El producto ya no puede ser el mismo. Probablemente, el que te cobra 100 no paga IVA, por lo tanto es ilegal. Producto ilegal, persona ilegal porque no paga IVA, por lo que no la vas a poder localizar... A veces es de sentido común. Puede haber una pequeña diferencia de precio, pero no de 300 ó 400 euros.

¿Cómo está la situación del intrusismo en medicina estética en Baleares?

En Baleares tenemos mucho intrusismo. La ventaja es que tenemos acreditados a los médicos estéticos con la U48 y que, desde este punto de vista, está bastante controlado. Pero hay muchísimo intrusismo. De enfermería es brutal, pero no te quiero contar todo lo que hay más allá: con final feliz, sin final feliz... Aquí hay de todo.

¿Qué hay del bótox a domicilio?

No se puede hacer ningún tratamiento de medicina estética en una casa particular, en un yate, en un coche, en una camioneta que pasa por la ciudad ofreciendo bótox a domicilio, las bótox parties... Todo esto está prohibido. Aunque sean médicos, no pueden inyectar en barcos o casas porque, ¿qué haces si surge un problema? ¿Cómo te llevas de allí a la persona? También los hay que se ponen bótox en los gimnasios, en la playa... son barbaridades, y la gente se lo hace. La gente no es consciente de que se puede morir ahí.

¿Denuncian cuando hay algún problema?

Hay mucha gente que no se atreve a denunciar porque le da vergüenza haberse hecho el tratamiento en sitios tan poco adecuados, ya que en muchas ocasiones sabían que eran ilegales y se fijaron sólo en el precio. Y el primer paso es la denuncia. Sin denuncia no hacemos nada.

Ha vuelto del Congreso Nacional de Medicina Estética, ¿cuál es la tendencia más destacable en la especialidad?

La tendencia universal en la actualidad en medicina estética es que menos es más. Hay que tender a la naturalidad, dejar esas caras tan desnaturalizadas, tan rellenas, como se ha estado haciendo hasta ahora. Empezar a tener el criterio de que lo estético no es antinatural. Vamos hacia la medicina regenerativa, medicina conservadora, acompañamiento de no sólo la belleza sino también la salud interior... En general, casi todo va siempre a evitar el síndrome de Overfilled, el síndrome del sobrerrelleno, y concienciar mucho de que todos los productos pueden tener efectos adversos.

Se habla mucho de la Inteligencia Artificial, ¿en qué puede ayudar en el campo de la estética?

Sí, de hecho en el congreso estuve moderando una mesa de Inteligencia Artificial. La IA nos va a ayudar mucho en muchas áreas de la medicina. En el diagnóstico es fundamental. Por ejemplo: si tienes una mancha, te va a decir el origen, cómo tratarla, si es benigna, maligna, etc. Incluso puede hacer un análisis de una cara, realizar un estudio de cómo está y de todo lo que necesita. Pero la parte humana no la tiene la IA. Puede ser una herramienta muy últil pero de momento no puede aportar aspectos humanos como la empatía, saber qué necesita el paciente, hasta dónde, qué inquietudes tiene esa persona... No todo el mundo que necesita hacerse 20 tratamientos va a hacerse todos. Hay personas que quieren ser discretas, o que por su trabajo no se pueden hacer según qué tratamientos. Por lo tanto, sí a la IA en medicina estética, pero siempre acompañada de un profesional que maneje bien esa IA.

¿Cómo ha sido la evolución de la medicina estética en la última década?

Ha sido pasar de prácticamente no tener nada a hacer todo tratamientos con muchísimo relleno, relleno, ácido hialurónico, pómulos... hasta que ha llegado un momento en el que han empezado a aparecer muchísimos efectos adversos. El covid fue un punto de inflexión para la profesión. Fue una época en la que se empezó a ver que no todos los productos se reabsorben tan rápido como dice la casa comercial. Ahí empezamos a decir que vamos a ir más a medicina regenerativa, a mejorar la calidad de la piel, el colágeno... y evitar esos rellenos de tantos productos que, además, interactúan entre ellos y no sabemos los efectos en el futuro. Ahora se tiende a inductores, a skincare, al cuidado más integral desde la superficie a la profundidad. No sólo relleno, relleno, relleno, que es lo que hemos hecho todos, incluida yo, porque era la moda. Yo llevo 30 años ejerciendo la medicina estética, y te puedo decir que los médicos hemos sido autodidactas. Nosotros hemos desarrollado los productos con nuestra experiencia. Los estudios los hemos hecho los médicos cuando los productos ya se habían lanzado. Ha sido un camino muy largo, y no tan fácil como se puede pensar ahora.

¿Y cómo ve el futuro?

Enfocado al cuidado de piel, a su estimulación para evitar el envejecimiento de la piel, y medicina regenerativa. Y no sobretratar a los pacientes. Vamos en este sentido en todos los campos de la medicina estética, donde adquieren mucha importancia el láser y toda la aparatología, con IA acoplada a los equipos para medir la cantidad de energía para ese tipo de cara o de piel. La IA nos va a yudar mucho a personalizar los parámetros.

¿Los hombres ya han perdido la vergüenza a realizarse tratamientos de medicina estética?

Sí, es un sector que cada vez se hace más tratamientos, y no sólo los gais. Ahora hay muchos géneros, y todos acceden a la medicina estética para recibir tratamientos de embellecimiento en general. El hombre ha perdido el miedo. El que quiere fortalecer su masculinidad, hace unos años quería venir a última hora de la tarde para que nadie lo viera, ahora ya no se fijan en eso. Se cuidan igual que la mujer. De hecho, un 25-30% de los pacientes son hombres.