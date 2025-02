Luciana Torres, Clínica Mayans: «Nuestra filosofía es conservar las piezas dentales de los pacientes en el mejor estado posible»

La odontóloga Luciana Torres cuenta con una trayectoria de más de 20 años de ejercicio, en los que ha desarrollado su profesión en la sanidad pública, en su consulta en Santa Eulària y desde hace seis años en la Clínica Dental Mayans donde es socia junto con Sònia Ramón y Juan Diego Isidoro.

Pregunta: En 2019, tras la jubilación de Marià Mayans, usted junto a la odontóloga Sònia Ramón y el médico Juan Diego Isidoro tomaron las riendas de la Clínica Dental Mayans. ¿Cómo han sido estos años?

Respuesta: Muy positivos. Mantenemos la filosofía de intentar conservar las piezas dentales de los pacientes en el mejor estad posible.

P: Para ello, me imagino, que los pacientes deben poner algo de su parte.

R: Por supuesto. Es indispensable realizar una visita anual al dentista. Hacerse una limpieza bucal y sobre todo una radiografía. Esta es la mejor manera de diagnosticar caries incipientes o cualquier otra patología, para atacarla cuanto antes y evitar pérdidas de piezas o consecuencias más graves.

P: En los últimos años la tecnología avanza a un ritmo imparable.

R: En Clínica Dental Mayans, entre otros aparatos, contamos con dos escáneres súper potentes y un TAC que nos permiten hacer diagnósticos y aplicar técnicas muy precisas. Estas tecnologías son nuestros ojos.

La tecnología es un gran aliado de los odontólogos de Clínica Mayans. / Vicent Marí

P: ¿Para qué se utilizan los escáneres?

R: Tienen infinidad de aplicaciones, la fundamental es observar el estado de la boca con la máxima comodidad para el paciente. También, sirven para diseñar piezas dentales y enviarlas a los laboratorios de prótesis dentales para su construcción, para diseñar sonrisas o para que el paciente pueda ver como está su boca, entre otros usos.

P: Y ¿cuál es la función del TAC?

R: En la Clínica Dental Mayans contamos con un TAC de última generación muy preciso. Generalmente se emplea cuando vemos alguna anomalía en la radiografía. Con el TAC vemos en tres dimensiones una pieza dental o toda la boca. Es muy preciso y muy valioso para el diagnóstico.

P: ¿Qué otra tecnología han incorporado recientemente?

R: Una fresadora que sirve para realizar coronas en una hora. En algunos casos sencillos, hacemos el escáner en la consulta y diseñamos la pieza. El paciente no tiene que esperar a tener su nuevo diente o muela.

Todos estos equipamientos ayudan a los profesionales en su trabajo y son fundamentales para el bienestar del paciente.

R: Por supuesto, pero son aparatos muy sofisticados en los que la curva de aprendizaje no es nada fácil. Los diez doctores de la clínica nos formamos constantemente, y claro, si no hay una base fuerte en odontología, la tecnología no sirve.

La Clínica Dental Mayans cuenta con un equipo de 10 odontólogos. / Vicent Marí

P: ¿Los implantes son las estrellas de las consultas de odontología?

R: Bueno... lo ideal es no tener que llegar a hacer un implante y conservar las propias piezas. Si no se puede, nosotros somos especialistas en implantes de todo tipo, como por ejemplo la prótesis sobre implante que se hace cuando te falta un diente o incluso la boca entera. A los pacientes desdentados se les arregla la boca con todos los implantes y con prótesis fijas. El resultado es igual a como si llevasen sus propios dientes.

P: ¿Hay algún mito sobre los implantes?

R: Que duran para toda la vida. Un implante es como un coche requiere mantenimiento, revisiones y cuidados. Hay que mantenerlo mejor que un diente, porque sigue siendo algo ajeno al cuerpo humano.

La odontóloga Luciana Torres, en una de las consultas de la Clínica Mayans. / Vicent Torres

P: A lo largo de sus años de ejercicio profesional, ¿qué cambios ha visto en la salud bucodental de los ibicencos?

R: Según mi experiencia, las personas mayores se suelen cuidar más que los jóvenes. Muchos acuden a la consulta una vez al año y si hay un cambio radiográfico que te indica que puede haber una caries, se trata con una reconstrucción pequeña. También en positivo, destacar que poco a poco está calando el mensaje de que no se pueden dar zumos azucarados a los niños. Por contra, estamos empezando a ver casos de cánceres orales, sobre todo en la lengua y en jóvenes. Los odontólogos somos los médicos de la boca y ante cualquier anomalía, como una llaga que no se cura con el paso de los días, hay que consultar al dentista. También, nos está sorprendiendo mucho la negativa de algunos pacientes a hacerse radiografías.

P: ¿Por qué?

R: Creo que es por la influencia de algunos mensajes en redes sociales. Muchos jóvenes creen más a cualquiera que diga algo en internet que a los expertos. Es importante aclarar que los aparatos de radiología nuevos apenas emiten radiaciones, quizá pueda recibir más radiación una persona que esté todo el día pegada al móvil.

P: ¿Qué otras peculiaridades ven en las consultas?

R: Estamos detectando que se está deteriorando la salud dental por el consumo excesivo de bebidas energéticas y por la falta de higiene.

P: También se ven cada vez más bocas impolutas y muy blancas.

R: Sí, la estética mal entendida se está convirtiendo en moda. Quiero decir que sin salud bucodental no hay estética. No podemos hacer tratamientos estéticos si la boca no está en buenas condiciones. En Clínica Dental Mayans empezamos por la salud, por tratar las piezas deterioradas, realizar ortodoncia, solucionar problemas de mordida, etc. Si no se hacen estos tratamientos los arreglos estéticos no van a funcionar. Después, sí que podemos realizar blanqueamientos o tratamientos de estética. Nosotros no tratamos a pacientes que solo quieran estética y que no se preocupen por su salud.

P: Antes ha hablado de las redes sociales, ¿qué consecuencias están observando?

R: Vemos casos de pacientes que han ido a Turquía a hacerse tratamientos, sobre todo estéticos, con un resultado horrible. En algunas ocasiones, vemos que llegan a dañar piezas que están en buen estado y por supuesto no solucionan los problemas de salud.