José Luis Rull, odontólogo: Clínicas dirigidas por odontólogos: cuando el paciente es más que un número

En un mundo donde la odontología se ha convertido, en muchos casos, en un modelo de negocio basado en la rentabilidad y la estandarización, las clínicas dirigidas por odontólogos siguen apostando por un modelo de atención centrado en las personas, no en los números.

Después de diez años al frente de mi propia clínica, he aprendido que la salud bucodental no es solo un conjunto de tratamientos; es confianza, es un vínculo que se construye con los años. Atender a una familia completa, desde los más pequeños hasta los abuelos, me ha permitido entender sus necesidades de manera integral, anticiparme a problemas futuros y ofrecer soluciones personalizadas. Esa continuidad y proximidad son imposibles en una franquicia, donde el paciente puede ser tratado por un profesional distinto en cada visita, sin un seguimiento real, ni una historia compartida.

Las clínicas dirigidas por odontólogos tienen la ventaja de conocer a sus pacientes más allá de sus expedientes médicos. No se trata solo de su boca, sino de su historia, de sus miedos y expectativas. Muchos niños que entran temerosos en su primera visita acaban convirtiéndose en adultos que confían en el mismo equipo para el cuidado de su salud bucal. A lo largo de estos años, he visto cómo este trato cercano crea relaciones de confianza que van mucho más allá de la consulta.

Además, nuestras clínicas no solo benefician a los pacientes, sino también a los propios trabajadores. Cuando el propietario no es una gran multinacional el ambiente de trabajo suele ser más cercano y humano, con una mayor comprensión de las necesidades del equipo. La relación entre profesionales no se basa en objetivos financieros impuestos por una corporación, sino en el compromiso con la calidad asistencial y el bienestar del paciente. La estabilidad y el trato directo con la dirección fomentan un equipo cohesionado y motivado, algo difícil de encontrar en estructuras empresariales más grandes.

Atender tanto a pacientes locales como extranjeros también me ha enseñado la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. En lugares con una gran diversidad cultural, entender a cada persona en su contexto es clave para ofrecer un servicio de calidad. La odontología no debería ser impersonal ni protocolaria; cada tratamiento es una historia diferente, un desafío único. Con el tiempo, he comprendido que la clave está en la personalización del cuidado y en la capacidad de escuchar a cada paciente.

Sin embargo, preocupa ver cómo cada vez más clínicas, antes dirigidas por odontólogos con vocación, están siendo absorbidas por grandes grupos empresariales y aseguradoras, transformando la relación con los pacientes en meros números en una hoja de cálculo. La tendencia a priorizar el beneficio económico sobre la calidad asistencial es un riesgo latente que puede cambiar la esencia de la odontología tal como la conocemos.

Seguir apostando por este modelo de atención, en un sitio como Ibiza, donde la mercantilización de la salud avanza rápidamente, es un reto. Pero es un reto que muchas clínicas dirigidas por dentistas asumimos con orgullo. Porque la odontología es mucho más que dientes y encías: es bienestar, es confianza, es vocación y es educación, que pasa por entender que nuestra salud bucodental es prioritaria y debe mimarse en todas las etapas de nuestra vida. Eso es algo que he aprendido en estos diez años y que sigo confirmando cada día en mi consulta.