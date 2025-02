Clínicas dentales en Ibiza: así aplican la inteligencia artificial en sus consultas

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta clave de la medicina moderna. Parece que esta tecnología «ha despegado con una capacidad infinita de cambiar múltiples aspectos en la vida del ser humano», expresa el doctor Alberto Fernández, de la Clínica Dental MAEX Fernández. «Especialmente en medicina se tiene la esperanza de que venga para agilizar procesos y, sobre todo, para ayudar al médico y al investigador a encontrar vías de mejora en el tratamiento de enfermedades o en la tan ansiada calidad de vida, por más tiempo, de las personas», añade.

En Ortodoncia & Estética consideran que la IA es una herramienta eficaz que debe ser supervisada. | V.M. / Vicent Marí

Procesar registros médicos, analizar imágenes con mayor precisión, interpretar datos y mejorar la planificación de tratamientos son sólo algunas de las posibilidades que las nuevas tecnologías están aportando al campo de la medicina, en general, y de la odontología, en particular.

Avances tecnológicos en odontología

Las clínicas dentales de Ibiza se han subido a la ola de la digitalización y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial mejorando la eficiencia, el diagnóstico y la planificación en sus consultas. «Ha cambiado la forma de diagnosticar y tratar a los pacientes», afirma la odontóloga Marta Ribas, de la clínica Ortondoncia & Estética. «Cada vez tenemos más software que nos ayuda a ser más precisos y rápidos, tanto en el diagnóstico como en la planificación de casos complejos», expresa por su parte el odontólogo José Luis Rull, de la Clínica Dr. Rull de Ibiza.

Parte del equipo de Clínica Dental Mayans revisando un caso. | V.M.

Precisamente en el campo de la odontología la tecnología ha irrumpido con fuerza. Tanto, que ha cambiado las rutinas de las consultas, haciéndolas más eficientes y mejorando la comodidad de los pacientes. «Hemos pasado de tomar impresiones dentales a trabajar con modelos digitales», expresa la odontóloga Marta Ribas. Un cambio en el proceso evita molestias en el paciente y mejora la precisión en la toma de imágenes.

«A día de hoy, utilizamos la inteligencia artificial desde la toma de registros con aparatología radiológica en 3D, el escaneado digital, así como la superposición de estos registros entre sí y con las fotografías del paciente -detalla Marta Ribas-. Esto nos permite realizar un buen diagnóstico y tener simuladores del caso que permiten mejor comunicación con el paciente».

Además, la inteligencia artificial y el evolucionado software médico permiten ir más allá, como seguir trabajando con los casos en el ordenador sin la necesidad de tener al paciente en la consulta. «Podemos trabajar diagnosticando, planificando e incluso realizando seguimientos a distancia a aquellos pacientes que viven en otras ciudades y no pueden venir con tanta asiduidad a la clínica», aporta Marta Ribas.

Los equipos digitales forman parte del día a día en la Clínica Dental MAEX Fernández. | V.M. / Vicent Marí

La tecnología está ayudando mucho a planificar casos de ortodoncia o implantología. «En el mundo de la ortodoncia, la planificación digital de los movimientos dentarios ha sido una revolución, así como el diseño y fabricación de los trabajos de laboratorio. Otro de los campos donde se aplica la IA es en la planificación de implantes e incluso la colocación de implantes por robots», enumera la odontóloga Marta Ribas.

A estas ventajas, José Luis Rull añade que, en la actualidad, ya existen «programas que detectan caries o problemas óseos en radiografías con una precisión increíble». «No es que la IA haga el trabajo por nosotros, pero sí nos facilita mucho la parte técnica y nos permite centrarnos más en el paciente», concluye el odontólogo de la clínica Dr. Rull.

¿Qué puede aportar la IA en la formación médica?

Que los profesionales médicos han de permanecer en constante evolución es un hecho incuestionable. En este sentido, la IA también es una herramienta eficaz para mantenerse al día en una profesión que evoluciona a un ritmo vertiginoso. «Para los que estamos en activo, nos ayuda a mantenernos actualizados con análisis de casos en tiempo real», expone el odontólogo José Luis Rull.

El doctor Alberto Fernández, por su parte, afirma: «La mejora que aporta la IA al profesional de la formación en cuanto a búsqueda de documentación, bibliografía, la aportación de corrección gramatical y traducción de artículos es un valor ya tangible».

El doctor Fernández considera esencial equilibrar la tecnología y la atención que el paciente espera recibir. | VICENT MARÍ / Vicent Marí

El uso de la tecnología más avanzada en universidades también está mejorando la educación y formación de los futuros dentistas, según Marta Ribas: «Los simuladores dentales basados en IA permiten a los estudiantes practicar procedimientos antes de tratar a pacientes reales». Precisamente esta herramienta, en palabras de José Luis Rull, «permite a los estudiantes adquirir mayor seguridad».

En el campo de la investigación la IA también va camino de convertirse en una herramienta muy importante, tanto en el análisis de grandes conjuntos de datos, que permite «tener patrones y tendencias» como en la detección temprana de diferentes enfermedades como el cáncer oral.

Riesgos de hacer un mal uso de la IA en medicina

Si existe un consenso entre todos los profesionales médicos, es que la IA es una herramienta eficaz pero requiere necesariamente de la supervisión humana. «La IA está aquí para ayudarnos y facilitarnos las cosas, pero siempre necesita una supervisión por parte del profesional. No podemos dar por válida la primera opción que me dé la IA, por ejemplo, en un caso de ortodoncia». «Los datos nos dicen que a día de hoy hay un porcentaje de aceptación de un 80% en el primer plan de tratamiento que presenta la IA. Pero esa planificación le faltan datos que sólo puedes saber tras haber realizado un buen diagnóstico facial y dentario», manifiesta la doctora Marta Ribas.

La inversión en tecnología y formación son constantes en la Clínica Dr. Rull. / Clínica Dr. Rull

Para el odontólogo José Luis Rull, el mayor riesgo es depender demasiado de la IA y perder el criterio clínico. «No podemos olvidar que es sólo una herramienta de apoyo, no un sustituto del profesional. La IA no nos reemplaza, nos hace más eficientes». El profesional afirma que es muy importante tener mucha precaución con la privacidad de los datos, ya que en las clínicas se maneja información sensible de los pacientes. Y luego está el tema de la sobreautomatización: si dejamos que la tecnología lo haga todo, podemos perder el toque humano en la atención al paciente, que sigue siendo lo más importante».