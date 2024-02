El inesperado ingrediente que puede estar escondido en el ibuprofeno

El ibuprofeno es un medicamento muy conocido como antiinflamatorio no esteroideo (AINE) distintos a la aspirina. Se expende en varios formatos, incluidas pastillas, masticables y cápsulas. Es de venta libre (el de 400 mg) y reduce la inflamación en el cuerpo, puede aliviar los dolores de cabeza, los dolores de muelas y los calambres menstruales, entre otras dolencias.

Dependiendo de la marca de ibuprofeno que estés tomando, habrá diferencias entre los productos. El ibuprofeno puede ser el ingrediente activo de estos medicamentos, pero también pueden incluir una larga lista de ingredientes inactivos. Por lo tanto, es importante prestar mucha atención a los ingredientes que figuran en la etiqueta del producto. Algunos inactivos que puede encontrar incluyen almidón de maíz, tintes de color, dióxido de titanio o incluso cera blanca blanqueada.

Pero también hay otro ingrediente que quizás le sorprenda encontrar en esa lista. Si bien es de esperar encontrarlo en dulces, jugos de frutas o una variedad de postres dulces, es posible que no espere que se encuentre escondido en sus medicamentos para reducir la fiebre. Ese ingrediente es el azúcar.

El azúcar

En los comprimidos de ibuprofeno es posible que veas sacarosa en la etiqueta de ingredientes (según Drugs.com). La sacarosa, que no es diferente del azúcar que encontrarás en tu despensa, a veces se utiliza en la elaboración de medicamentos para mejorar su sabor y hacerlos un poco más agradables de tragar.

La sacarosa también se puede encontrar en versiones líquidas o en suspensión en el ibuprofeno. Sin embargo, también puede incluir jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, glicerina, sorbitol o sucralosa en la etiqueta. Todos ellos también pueden usarse como ingredientes edulcorantes. La sucralosa , en particular, es 600 veces más dulce que el azúcar, pero el edulcorante artificial prácticamente no tiene calorías.

¿Qué pasa con los diabéticos?

La publicación Health Digest advierte a las personas diagnosticadas con diabetes que no tomen ibuprofeno o que lean bien antes la composición, ya que tomar grandes cantidades del medicamento puede provocar una caída de los niveles de azúcar en sangre. Esto se evidenció en un estudio de 2021 publicado en el Journal of Pharmacology and Clinical Toxicology en el que los investigadores encontraron un posible vínculo dosis-dependiente entre el ibuprofeno y la hipoglucemia en personas con y sin diabetes.

Si bien aún no se ha determinado la causa exacta de este vínculo, los expertos teorizan que los AINE pueden inhibir la sensibilidad de los sensores celulares conocidos como canales de potasio sensibles a ATP, que ayudan a regular la liberación de insulina.