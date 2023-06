La doctora Barbara Sturm es una de las más prestigiosas especialistas en cuidado de la piel, estética y técnicas antinflamatorias, cuya marca está avalada por más de 25 años de investigación molecular. Sus exclusivos productos y tratamientos, cuyos resultados en la piel son excepcionales, cuenta con una legión de fieles seguidores en todo el mundo, incluidos estrellas y celebrities internacionales, quienes utilizan con frecuencia su reconocida línea de cosmética molecular Sturmglow.

Nobu Hotel Ibiza Bay, el único lugar de la isla que cuenta con los productos y tratamientos de la doctora Barbara Sturm, va a recibir durante los próximos días 27, 28 y 29 de junio a la reconocida dermatóloga. Barbara Sturm impartirá talleres, charlas individuales, y también compartirá con los asistentes su experiencia, conocimiento y consejos sobre las tecnologías e ingredientes de vanguardia para el cuidado de la piel.

El programa especial está abierto tanto para huéspedes, como para visitantes y residentes en Ibiza, y tendrá lugar el próximo día 28. El programa de actividades en Nobu Ibiza Bay incluye:

Sesión de mañana (11:00h) . La Dra. Barbara Sturm participará en una mesa redonda junto a la reconocida periodista y escritora Maya Boyd. A lo largo de la jornada hablarán en profundidad sobre su experiencia con la longevidad, sus activos antienvejecimiento favoritos o las técnicas más efectivas para el cuidado de la piel. La mesa tendrá lugar en el Bay Café e incluye té, snacks saludables y zumos vitamínicos antiinflamatorios para los asistentes (60 euros por persona).

. La junto a la reconocida periodista y escritora Maya Boyd. A lo largo de la jornada hablarán en profundidad sobre su experiencia con la longevidad, sus favoritos o las técnicas más efectivas para el cuidado de la piel. La mesa tendrá lugar en el Bay Café e incluye té, snacks saludables y zumos vitamínicos antiinflamatorios para los asistentes (60 euros por persona). Sesión de la tarde (17:00h). Para aquellos que se hayan perdido la sesión de la mañana, la Dra. Barbara Sturm vuelve a conversar sobre las mismas temáticas con la periodista y escritora Maya Boyd. El encuentro también tendrá lugar en Bay Café, e incluye el té de la tarde, snacks saludables y zumos vitamínicos antiinflamatorios. (60 euros por persona).

Sesión especial de tarde (19:30h). La Dra. Barbara Sturm, junto a Maya Boyd y Chris Connors, fundador de la plataforma de meditación digital y bienestar OPO, se unen a la gurú de meditación y coach Lisa De Narvaez, en una sesión trascendental a través de la respiración y los sonidos. Un evento que fusiona la ciencia con técnicas respiratorias, el poder de los sonidos y un entorno único para alcanzar la calma mental, desbloquear las emociones e impulsar el autoconocimiento y bienestar personal. El encuentro tendrá lugar en el Rooftop del hotel, con fabulosas panorámicas sobre la bahía de Talamanca y la Isla Blanca (110 euros por persona).

Descuentos en productos de Barbara Sturm

Todas las sesiones incluyen preguntas y respuestas por parte de los participantes, bebidas y snacks saludables, 20% de descuento en productos y tratamientos de Dra. Sturm durante ese día, así como una “goodie bag” con muestras de los mejores productos de Dra. Barbara Sturm.

Además, el 10% de cada entrada se destinará al “Proyecto Posidonia, el pulmón del Mediterráneo”, de la Fundación Ibiza Preservation, una iniciativa que lucha por la preservación y sostenibilidad.

Reservas para las sesiones con la doctora Sturm

Para más información y reservas contacta con spa-ibiza@nobuhotels.com

Nobu Hotel Ibiza Bay

Te puede interesar: 1 Nobu Hotel Ibiza Bay inaugura la temporada el 31 de marzo con un amplio programa de actividades

Sobre Nobu Hotel Ibiza Bay. Desde que abrió sus puertas en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino 5* de la isla y ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses, peluquería by John Frieda, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas -una solo para adultos y otra familiar-, un lounge, o un rooftop con impresionantes panorámicas sobre la bahía. Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año, en los premios 2020 de Small Luxury Hotels. Y British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente.

Sobre Nobu Hospitality. Fundada en 1994 por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, la marca está presente en los cinco continentes. Actualmente cuenta con 55 restaurantes, y hoteles en Atlanta, Barcelona, Chicago, Ibiza, Las Vegas, Londres, Los Cabos, Malibú, Manila, Miami Beach, Marbella, Marrakech, Palo Alto, Santorini y Varsovia. Entre sus próximas aperturas se encuentran Abu Dabi, Atlantic City, Bangkok, Barbuda, Madrid, Roma, Riyadh, Atlanta, Toronto, Punta Cana, Tulum, Nueva Orleans, San Sebastián, São Paulo, Tel Aviv, Hamburgo y Al Khobar.