Todos tenemos más o menos claro qué alimentos son saludables y cuáles no, pero aunque la teoría la sabemos, la práctica ya es otra cosa. A una buena parte de la sociedad le cuesta, y mucho, abstenerse de comer alimentos insanos y entran en un círculo vicioso sin fin. Hacen dieta para adelgazar, la dejan porque tienen ansiedad, vuelven a intentarlo... y la rueda no para nunca. Estas situaciones acaban siendo estresantes y pueden dar pie a serios problemas de salud. Ahora que llega el verano es común que la gente vuelva a preocuparse por la figura, pero hay que tener claro que las dietas rápidas no son una opción, pues funcionan solo momentaneamente. Uxía Rodríguez, dietista-nutricionista y secretaria del Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (CODINUGAL) tira por tierra modas de internet y anima a pedir asesoramiento profesional.

Con el verano a la vuelta de la esquina mucha gente decide quitarse quilos de encima y quiere hacerlo rápido. El ayuno intermitente está muy de moda, ¿en qué consiste y qué opina de ello como profesional?

El ayuno intermitente se basa en cenar a una hora relativamente temprana y no desayunar, directamente comer. Entonces se ayuna alrededor de 14 horas, y en las restantes se come. Hay variantes pero sería más o menos eso. Se han hecho estudios comparando personas que hacían dieta intermitente con otras que seguían una dieta saludable y los resultados a la hora de perder peso de forma sana son similares. Es decir, hay personas a las que le viene mejor concentrar las comidas en unas horas y otras que si hacen ayuno les entra ansiedad y al final es peor el remedio que la enfermedad porque acaban comiendo más por no haber desayunado. Depende mucho de la persona. Entonces hay que individualizar.

Siguen en auge las dietas que evitan los carbohidratos como la Keto. ¿Cree que es un error disminuir tanto su consumo?

Hay que aclarar que por lo general solemos consumir demasiados hidratos de carbono. Cuando pensamos en un plato de pasta, pensamos en uno bien lleno, pero deberíamos ver la pasta como una especie de guarnición. Yo siempre digo que tiene que ocupar una cuarta parte del plato y normalmente nunca pasa. Entonces reducirlos es bueno, pero con este tipo de dietas en las que se consumen muy poco se corre el riesgo de no aportar suficiente glucosa al cuerpo, que es nuestra fuente de energía, y puede llegar a ser peligroso. Cuando llegas por debajo de un mínimo entras en estado de cetoacidosis y esto alargado en el tiempo puede ser perjudicial para el organismo. Por eso cuando se hacen este tipo de dietas hay que saber el porqué y hacerlas con un nutricionista que sepa analizarla y controlar que no se consuman hidratos de carbono por debajo del mínimo.

¿A qué nivel afecta internet a la hora de generar mitos sobre la alimentación?

Repercute mucho y para mal. Son muy comunes mitos como que la fruta por la noche sienta mal o que no se pueden tomar tampoco verduras para cenar, y eso hace que si no las tomas, que sería lo saludable porque hay que incluirlas en comida y cena, optes por otro tipo de productos que no son tan nutritivos y que van a dificultar que estés en un peso saludable.

¿Qué opina de las dietas en las que se substituyen los alimentos por batidos o pastillas, y que aparte, salen muy caras?

Habría que analizar cada caso individual, pero en general no las recomiendo. Lo que hacemos los nutricionistas es educación alimentaria. Es decir, que si tienes un exceso de peso vamos a bajarlo pero también vamos a aprender a comer bien. Con pastillas o batidos no aprendes a comer y cuando llegas a tu objetivo a nivel de peso, vas a volver a alimentarte como antes. Y hay estudios que demuestran que no solo recuperas los kilos perdidos, sino que ganas más. El problema es que además son productos que puedes adquirir en supermercados o parafarmacias, por lo que son muy accesibles. Luego se da el efecto rebote porque al bajar muy de golpe tu cuerpo favorece que ocurra lo contrario: ganas peso de manera rápida.

¿Es posible adelgazar muchos kilos en apenas un par de meses? ¿Puede conseguirse sin riesgos para la salud?

De manera general no, tiene que ser algo paulatino para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. No es sano bajar de peso con dietas rápidas porque el efecto rebote está garantizado. Si hablamos de sobrepeso, pueden darse casos de adelgazar 10 quilos en un mes, pero de manera general no es conveniente. Hacer una restricción exagerada durante dos o tres meses de cara el verano hará que pierdas peso, pero también músculo.

Y por supuesto unas buenas pautas de alimentación deberían ir acompañadas de ejercicio físico...

Por supuesto, quien quiera perder peso tiene que empezar a hacer ejercicio físico. Pero es importante verlo como algo global de todo el año, no ahora durante dos meses cuidarse mucho y luego esperar al mes de abril del siguiente año para empezar con esto. Lo recomendable es mantener un estilo de alimentación saludable durante todo el año y añadirle ejercicio físico. No se debe actuar así solo en unos meses concretos.

Mucha gente asegura que no tiene fuerza de voluntad y no es capaz de controlarse a la hora de comer. ¿Hay alguna táctica para evitar caer en un atracón?

Sí, fijando objetivos realistas y concretos. Hay gente que empieza a comer por ejemplo pescado y pollo cocido todos los días y eso es un cambio tan brusco que no va a poder sostenerse a lo largo del tiempo. Lo ideal es ir adaptando la alimentación saludable a tu estilo de vida poco a poco para que el cambio no sea tan repentino.

Todos sabemos que el azúcar y las grasas son perjudiciales... pero supongo que darse un capricho de vez en cuando tampoco es tan malo. ¿Dónde está el límite?

Si un día tienes antojo de cualquier cosa tómala, no hay problema. Si ya hablamos de una ansiedad a tal nivel que todos los días necesitas tomar dulce, que al acabar de trabajar y al relajarte te apetece comer productos insanos, entonces hay que trabajarlo. Es necesaria una intervención con psicología para abordar esta ansiedad. Los nutricionistas trabajamos junto a psicólogos para hacer lo que se llama psiconutrición. El estrés, la ansiedad, se ceban muchas veces con la comida.

¿Hay un número saludable de comidas al día?

Eso depende de cada caso. Hay personas que comen tres veces al día y les va bien, pero otras a lo mejor llegan a la comida o cena con mucha hambre y en esos casos es recomendable tomar algo a media mañana o una merienda para evitar un atracón.

¿Y una cantidad de agua?

No tienen que tomarse los dos litros que siempre nos habían dicho, puede ser litro y medio al día, y dentro de esta cantidad estaría el agua que nos aportan frutas y verduras. Un puré también tiene agua añadida. Aprovecho para recalcar la importancia de consumir legumbres porque varios estudios insisten en aumentar la cantidad de proteína vegetal que tomamos y disminuir la cantidad de carne a la semana. Y, por supuesto, hay que consumir frutas y verduras.

¿Hay alguna restricción en cuanto a café y té?

Se pueden consumir pero no en exceso para evitar pasarse con la cafeína y la teína. Dos o tres tazas al día están bien, dependiendo del caso. En mujeres embarazadas o que dan pecho son aconsejables máximo dos diarias. Hay que diferenciar el té de las infusiones, que se pueden tomar las que quieras para llegar a la cantidad de agua recomendable.

Ya por último. ¿Es vital ir a un nutricionista para que adapte la alimentación a tus necesidades en caso de querer comer mejor?

Sería lo recomendable porque es frecuente que encontremos más factores que dificultan la pérdida de peso. En nuestra clínica, en A Coruña, a veces nos llegan personas que no entienden por qué no pierden peso. Hay factores que a veces contribuyen a ello y nosotros podemos ayudar a conseguir esa bajada de peso saludable, que se mantenga en el tiempo, y que no sea algo estacional, solo ahora para verano.