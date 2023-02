Tras las fiestas navideñas y los atracones, vuelve la necesidad de sentirse en forma. Por eso es mejor evitar hacerlo por la noche.

Hay muchos estudios que advierten del riesgo de hacer ejercicio por la noche y, sobre todo, al aire libre. Con enero y después de las comilonas y atracones navideños, enseguida necesitamos volver a ponernos en forma. Me vienen a la mente los abdominales, correr y correr por la calle. Pero es importante saber cuándo hacerlo para no perjudicarnos innecesariamente. La actividad física ayuda al organismo y aporta grandes beneficios a la salud física y mental. Lo importante es comprender que, si vives en el centro de las ciudades o en grandes metrópolis, no es recomendable hacer ejercicio después del trabajo o al anochecer.

Los expertos advierten del peligro de entrenarse en la calle y, sobre todo, por la noche. El consejo es hacerlo a primera hora de la mañana, con un footing o un paseo en bicicleta.

Pero, ¿por qué es mejor evitarlo? Cuando hacemos ejercicio, nuestra respiración se hace más profunda y tomamos más aire del exterior. Si vives en grandes ciudades o en zonas especialmente contaminadas, evitar la actividad física es más saludable que hacerla.

Las pruebas científicas demuestran que la contaminación atmosférica y el smog (forma de contaminación originada a partir de la combinación del aire con contaminantes durante un largo período de altas presiones) de las ciudades son una de las principales causas de problemas cardiacos y enfermedades cardiovasculares.

Un estudio comparó dos grupos de personas: un grupo hacía ejercicio en una zona contaminada y el otro en un entorno con aire filtrado. Tras 90 minutos de ejercicio, aumentaron los niveles de inflamación en la sangre y la presión arterial. Así, el smog anula los beneficios del ejercicio y la actividad deportiva al aire libre.

Por lo tanto, siempre es mejor evitar la exposición al smog eligiendo hacer ejercicio al aire libre en las primeras horas de la mañana. A esta hora del día, el aire está más limpio. Como alternativa, puede optar por realizar la actividad en un parque o zona verde o elegir el gimnasio, donde el aire suele estar filtrado por aparatos de aire acondicionado.

Este el tiempo que debemos correr para adelgazar hasta 5 kilos

Ayuda, la báscula nos dice que hemos ganado peso rápidamente durante el verano. Después de tanto esfuerzo y dietas de adelgazamiento para pasar la prueba del traje de baño, volvemos a la casilla de salida. Como en el juego de la oca, en el que te devuelven al principio.

Un gran problema, porque nos obliga a buscar ropa que adelgace la barriga. Y encuentra soluciones sobre cómo vestirse para parecer más delgado. Y para los hombres, comienza la caza de la ropa masculina con sobrepeso. Pero antes de rehacer nuestro vestuario y empezar a hacer dietas de adelgazamiento, podemos pensar en el deporte.

De hecho, hay deportes que podemos empezar ahora para aliviar el estrés y perder peso. Y, entre ellas, la de correr es sin duda una de ellas. En la creencia de muchos, de hecho, más de oídas que por experiencia directa, correr se considera la solución definitiva. ¿Quieres perder peso? Zapatillas y a correr. Preguntar a los amigos que ya son corredores qué distancia deberíamos correr para poder perder 1 kg.

No hay más que ver la cantidad de corredores improvisados que llenan las aceras y las calles estas semanas, especialmente los fines de semana. Se pueden reconocer por muchos elementos. Empezando por las zapatillas, que a menudo no son las más adecuadas para correr. Cogemos los que tenemos en casa convencidos de que serán igual de buenos. A riesgo de inflamar el pie.

También reconocemos a un corredor novato por el tipo de zancada. La carrera ágil y eficaz de un corredor habitual es diferente a la de un neófito con una postura incorrecta. Y si no cuidamos bien nuestro estilo, nos arriesgamos a lesionarnos o a fatigarnos más fácilmente. Por no hablar del material técnico. No está bien ponerse una camiseta que tenemos en casa y unos pantalones cortos. Debemos comprar, precisamente, material técnico que permita una correcta transpiración. En resumen, no improvisemos nada.

Evidentemente, el objetivo principal es consumir más calorías de las que hemos ingerido. Y podemos hacerlo de dos maneras. A través de una dieta adecuada y, por supuesto, haciendo ejercicio, como correr. Sin embargo, correr no es suficiente para perder 1, 3 o 5 kg.