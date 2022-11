Y es que este virus, en estos neonatos con sus sistemas inmunitarios más inmaduros, puede llegar a desencadenar su ingreso en la UCI y que deban ser conectados a un aparato para solventar una bronquiolitis que curse con una insuficiencia respiratoria severa. Una situación por la que ningún progenitor desea pasar.

El pediatra Edelmiro Vergés, miembro del comité asesor de vacunas de esta comunidad autónoma, comienza asegurando que, de momento, ni en los centros de salud ni en los hospitales de Balears se están viviendo las situaciones de colapsos que al parecer sí se estarían dando ya en la península. «Todavía no ha llegado en plan masivo, pero llegará», sostiene Vergés alertando de que los niños que suelen verse más afectados por este patógeno son «los recién nacidos, los lactantes, los bebés de menos de cuatro o cinco meses».

Que la situación es alarmante lo demuestra el hecho de que La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) haya instado a la Administración de Joe Biden a declarar una emergencia nacional por el alarmante aumento de enfermedades respiratorias en niños. Y, sin ir tan lejos, el aumento de las bronquiolitis en Cataluña ya está saturando sus servicios de Urgencias hospitalarios y sus UCI.

Un contagio por VRS en un menor puede manifestarse como un simple catarro, con una bronquiolitis que Vergés compara como una crisis respiratoria por asma o con una insuficiencia respiratoria severa que indique su ingreso en una unidad de críticos.

Joaquín Dueñas, pediatra especializado en enfermedades de Son Espases, diferencia que mientras a los bebés de dos y tres meses el virus les afecta más las vías respiratorias bajas, en los de más edad se suele manifestar con afectación de las vías altas, como un catarro en ningún caso banal, matiza, que cursa con tos y fiebre pero sin llegar a desarrollar una dificultad para respirar.

Preguntado por si el previsible aumento de contagios por el virus sincitial en este archipiélago vendrá de la mano de la ya notoria bajada de las temperaturas, de la llegada del frío, Vergés admite que «todo ayuda, pero no solo será cosa del frío. Basta con que te llegue un avión de Barcelona con cinco personas ya infectadas a bordo. A pesar de ser un virus estacional, de los meses invernales, llevamos ya un año con él, así como con el de la gripe, tras el paréntesis de 2 años en los que tan solo circulaba el SARS-CoV-2», explica la situación anómala que se está viviendo en esta era postcovid.

En estos momentos, la situación asistencial no es preocupante. Ayer había trece niños ingresados en Son Espases a consecuencia del VRS, diez de ellos en planta y tres en la UCI, revela Dueñas.

Un especialista que corrobora la versión de su compañero: «Este es un virus que aparece en los meses de frío pero este año hemos tenido los primeros casos en agosto, con treinta y tantos grados y nos ha dejado descolocados».

Precauciones aconsejables | No dar más besos de los necesarios

Aunque a veces resulta complicado abstenerse de hacerlo, los expertos recomiendan que para evitar contagios de los bebés por el virus sincitial «no hay que darles más besos de los que deberías. Hay que ser muy precavidos con los niños menores de un año y no ir a enseñárselos a todos los familiares», aconseja Vergés, instando siempre a la medida primaria de lavarse las manos con frecuencia para evitar contagios y recordando que el hecho de no llevar ya mascarilla obliga a ser más precavido. Por su parte, Joaquín Dueñas apela al «sentido común» e, igualmente, a mantener una escrupulosa higiene de manos de todas las personas que interactúen con el bebé. «Y no es aconsejable llevarlo al chiquipark donde celebra una fiesta su hermano mayor», recomienda.