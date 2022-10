Limpiar la tabla de cortar es una tarea que no siempre hacemos correctamente y es muy importante si no queremos contraer enfermedades. Muchas veces, pensamos que con detergente es suficiente, pero no estamos pensando que en esa tabla podemos poner desde verduras sin lavar hasta pescado crudo, con las graves consecuencias que esto puede acarrear a nuestra salud.

Estas tablas suelen ser de muchos materiales, pero el más recurrido es la madera. Hay que recordar que la madera sufre cambios a causa de la humedad y las condiciones, por lo que pueden crecer microorganismos en su interior que pueden ser muy nocivos. La solución: desinfectar la tabla regularmente. Pero, ¿Cómo lo podemos hacer? Basta con esparcir sal por la tabla y el jugo de medio limón. Frotaremos con esta mezcla y además de desinfectar por completo la superficie, eliminaremos los malos olores. La limpieza tiene, además, un valor sentimental y psicológico. Te permite vivir más contento en tu entorno y con más salud. Tampoco es necesario que te obsesiones pero múltiples estudios en los últimos años han demostrado que vivir en un entorno más ordenado ayuda a tu salud y a sentirte mejor. Y no sólo por la higiene.