Fruto de la planta del plátano, perteneciente a la familia de las musáceas y originario del sudeste asiático, el plátano es conocido por su riqueza en nutrientes, así como por su inconfundible sabor.

Tiene propiedades beneficiosas, ya que puede mejorar los niveles de azúcar en sangre, favorecer la salud de los riñones y el corazón, saciar y ayudar a la recuperación después del entrenamiento.

También tiene propiedades laxantes debido a la presencia de fibra, y además de éstas, es rica en antioxidantes, potasio, magnesio, folato y vitamina C. Todos estos aspectos hacen que el plátano sea una de las frutas más saludables, pero ¿sabías que también puede ser beneficioso por la noche antes de ir a dormir? Aquí te explicamos por qué.

Los problemas relacionados con el sueño son realmente comunes, sobre todo ahora que el clima caluroso no ayuda y no nos da tregua ni siquiera durante las horas nocturnas. Y un sueño perturbado no es, desde luego, la mejor manera de afrontar el día con energía y carga, sobre todo si es ajetreado. Y si tú también sufres el calor en esta época del año, aquí tienes algunos consejos para conciliar el sueño fácilmente y dormir bien.

Pero además de éstas, deberías probar una que quizá nunca hayas considerado. Es un remedio natural, sencillo y barato: comer un plátano antes de ir a dormir. Al fin y al cabo, esta fruta contiene 34 mg de magnesio, un mineral esencial para regular el ritmo circadiano. Al mismo tiempo, el magnesio también es capaz de promover la producción de melatonina; una hormona que se produce inmediatamente antes de dormir, pero también durante el proceso de sueño, y que sirve para reducir en gran medida el tiempo que se tarda en dormirse, mejorando así la calidad del sueño.

Por último, el magnesio también ayuda a reducir la hormona del estrés (cortisona) en la sangre, que sin duda puede afectar al mal sueño. Además de magnesio, el plátano también aporta triptófano al organismo. Se trata de un aminoácido que se ingiere a través de los alimentos porque no es producido por el organismo y que, según este estudio, puede favorecer la calidad del sueño, aumentando así la duración del descanso y disminuyendo los despertares nocturnos.