De niños nos decían que comiéramos plátanos porque contienen mucho potasio. Esto no es una mentira. De hecho, el plátano contiene 350 mg de potasio por cada 100 g de producto, pero hay otros alimentos de origen vegetal que tienen cantidades mucho mayores. Pero, ¿por qué el potasio es tan importante para nuestra salud? Y sobre todo, ¿cuánto se necesita diariamente para el bienestar de nuestro cuerpo?

Las necesidades diarias según la OMS

El potasio es un mineral que desempeña importantes funciones en nuestro organismo. En primer lugar, es responsable de la contracción muscular, incluida la del músculo cardíaco. También desempeña un papel importante como regulador de la presión arterial y reduciría la hipertensión. Por último, regula el equilibrio de los fluidos dentro y fuera de las células y es un elemento clave en la transmisión de los impulsos nerviosos.

La carencia de potasio se manifiesta a través de la fatiga muscular, la dificultad para concentrarse y la somnolencia. En algunos casos, puede provocar náuseas y, en casos graves, incluso arritmias cardíacas. Si se sigue una dieta equilibrada y variada, las carencias de potasio son poco probables. Pero a veces pueden ser consecuencia de regímenes dietéticos muy estrictos y prolongados. La OMS ha fijado las necesidades diarias para un adulto sano en 3,5 gramos al día.

¿Qué alimentos son más ricos en ella? Definitivamente, verduras frescas y mínimamente procesadas. Encontramos 450 mg de potasio no en el plátano sino en el aguacate, que ocupa el primer lugar entre las frutas.

Esta fruta exótica se ha convertido en una parte importante de la dieta de muchos italianos que la consumen no sólo como fruta, sino que la incluyen en numerosas preparaciones culinarias. No sólo es rico en potasio, sino también en magnesio y calcio. Proporciona un buen aporte de vitaminas, especialmente de las vitaminas C, E y del grupo B. También tiene un mayor contenido de vitamina D que la mantequilla y los huevos.

El aguacate también es un amigo de la piel que, por su contenido en vitamina E, ayudaría a protegerla de los daños de la exposición al sol. Los aficionados a tomar el sol deben seguir una dieta rica en vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes y reduce los daños de los rayos UVA y UVB. Pero los beneficios no terminan ahí. Los aguacates también son ricos en fibra que facilita el tránsito intestinal y combate el estreñimiento.

Se recomienda consumirlo crudo porque la cocción lo hace amargo y dispersa las valiosas sustancias en las que es rico. Es perfecto para las ensaladas frescas de verano.