Los hospitales ya empiezan a robarse enfermeras para las suplencias de verano

«Se nota que llega el verano, los hospitales ya están empezado a robarse sus enfermeras entre sí». Esta apreciación, sintomática de la falta de profesionales que padece esta comunidad y formulada por un director gerente que prefiere mantenerse en el anonimato, la corrobora la decana de la facultad de Enfermería de la UIB, Cristina Moreno Mulet, que asegura que ya ha empezado a recibir llamadas interesándose por las nuevas enfermeras que se licenciarán este curso.

«Este año se titularán unas 100 o 120 enfermeras, cien de ellas en Mallorca y unas diez en cada una de las restantes islas, Menorca y Ibiza. Y todas las clases, aunque se impartan por videoconferencia, son presenciales, el alumno las sigue desde un aula», destacó la decana.

Una responsable académica que también quiere poner en valor los esfuerzos que hacen en la su facultad para que las nuevas licenciadas de este año puedan estar en disposición de incorporarse a su nuevo puesto de trabajo, que previsiblemente no tendrán dificultad en encontrar, a mediados del próximo mes de junio en vez de a comienzos de julio, que es cuando normalmente las nuevas egresadas concluyen su educación universitaria.

Retraso en Can Misses

Jorge Tera, responsable del sindicato de enfermería (Satse) en Balears, señala que no tiene noticias de la habitual disputa por las enfermeras que se reproduce cada verano en este archipiélago pero sí lamenta que, por ejemplo, en un lugar tan problemático como es Ibiza por la carestía de los alquileres, el hospital de Can Misses no haya presentado aún su programación para este verano.

«Donde sí se va a organizar un follón es con las comadronas. No hay y el bolsín para las sustituciones está agotado», anticipa Tera.

El responsable sindical sí concede que la creación de un pool de enfermería el pasado mes de diciembre puede contribuir a mejorar las cosas este verano. «El Servei de Salut convirtió a entre 300 y 400 enfermeras que cubrían bajas o sustituciones con contratos temporales en interinas, esto es, con contratos indefinidos y dotados presupuestariamente que mantendrán hasta que se convoque la plaza en unas próximas oposiciones», explica anticipando que este pool, al que pueden recurrir no solo todos los hospitales públicos de las islas sino también todos sus centros de salud, servirá para poder gestionar los permisos por vacaciones de manera más eficaz.

Tera: «Durante la pandemia solo han salido profesionales, no han llegado» «Durante estos dos años de pandemia solo han salido enfermeras de esta comunidad, no han llegado como pasaba antes. Aún no hemos recuperado esas llegadas de profesionales de antaño», apunta Tera estimando en «unas trescientas enfermeras las que dejaron las islas en estos dos años, si no son más». El responsable sindical apunta a que con esta pandemia las necesidades de personal se han duplicado provocando que las enfermeras que antes trabajaban aquí pudieran regresar a sus comunidades de origen.

Preguntado por qué medidas contribuirían a paliar el déficit de enfermeras que padece esta comunidad, el secretario autonómico del Satse apunta a que hay que intentar tener el cien por cien de las plantillas cubiertas y que, en la medida de lo posible, hay también que evitar los contratos precarios o de escasa duración. «Los contratos eventuales deben tener como mínimo un año de duración ya que ninguna enfermera se desplazará a trabajar a la isla por un contrato de tres meses con lo difícil y caro que resulta encontrar aquí un alojamiento», apunta el sindicalista, que concluye pidiendo incentivos que promuevan la llegada de más profesionales y las fidelicen.

María José Sastre, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Balears (Coiba), sostiene que este verano, como es habitual en esta estación, «volveremos a depender de las enfermeras que vienen de la península».

Pero tras dos años de pandemia en los que las funciones que realizan se han duplicado y ha crecido la demanda de estas profesionales en sus regiones de origen, no las tiene todas consigo: «Creo que este año no se desplazarán tantas hasta aquí», augura anticipando asimismo que este estío habrá problemas para cubrir los permisos vacacionales de un personal muy quemado que las necesita más que nunca.