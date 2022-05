La última semana de la pandemia en Ibiza deja un fallecido y un ingresado en la UCI

Un enfermo de covid fallecido y otro ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Es el balance de la última semana de la pandemia en las Pitiusas, según los últimos datos publicados ayer por la conselleria balear de Salud, en su comunicación semanal.

En realidad, Salud comunicó dos nuevas víctimas mortales como consecuencia del covid, sin embargo únicamente uno de los fallecimientos se ha producido en estos últimos siete días. Se trata de un hombre de 88 años, enfermo de covid y usuario del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, que murió el martes. El otro deceso, un hombre de 62 años, se produjo el pasado 12 de febrero y se ha detectado en una de las revisiones de mortalidad que realiza, de forma habitual, el servicio balear de Epidemiología. Con ellos ya son 52 los enfermos covid fallecidos en lo que va de año. El año pasado, en estas mismas fechas, las Pitiusas sumaban ya 70 víctimas mortales por covid, según el histórico de datos de la pandemia.

El número de pacientes covid hospitalizados se ha reducido ligeramente desde la semana pasada. En estos momentos son 24, dos menos que el pasado jueves. Eso sí, uno de ellos se encuentra ingresado en una unidad de críticos. Es la primera vez desde el pasado 17 de marzo que Salud notifica esta situación. Esto no quiere decir, sin embargo, que en todo este tiempo no haya habido pacientes contagiados de covid en las dos UCI de Ibiza, sólo que en los días en los que se ha facilitado información no había ninguno. Los otros 23 afectados se encuentran en planta. Desde el Área de Salud pitiusa, sin embargo, recalcan que esto no significa que estos 23 pacientes covid estén ingresados por el daño que les ha causado el virus, sino que a buena parte de ellos se les detectó el contagio cuando tenían que ingresar en el hospital por otros motivos.

Incidencias estabilizadas

En estos momentos, Ibiza es la isla menos afectada por el covid de Balears. Su incidencia, 237,5 contagios por cien mil habitantes a dos semanas, es la más baja de la Comunitat. Situación totalmente contraria a la de Formentera, que es ahora la isla con la incidencia más elevada: 307,5. En el listado de municipios de las islas más afectados por la pandemia ocupar el puesto número doce.

En la última semana, la incidencia a catorce días ha subido en todos los municipios de las Pitiusas a excepción de Vila. Sant Antoni (250 casos) y Sant Joan (150) son los términos que han registrado un mayor incremento en estos siete días. Portmany, de hecho, está a punto de alcanzar a Vila, el municipio más afectado: 256,7.