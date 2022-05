Los sanitarios de Ibiza exigen a Salud recuperar la jornada de 35 horas semanales

«Lo que exigimos, que no pedimos, es que nos devuelva el horario de 35 horas semanales que ya teníamos», apunta Toni Juan, representante de UGT en la mesa sectorial de Sanidad, poco después de la concentración convocada este miércoles por el sindicato en la puerta del Hospital Can Misses. Una treintena de profesionales se han sumado a la protesta. «Hay que tener en cuenta que son sanitarios y que lo primero es la asistencia a los pacientes, por eso algunos no han podido dejar su puesto de trabajo y bajar a la concentración y otros han aprovechado su momento del desayuno», indica el representante sindical.

