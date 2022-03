Muchas veces, nuestros hijos muestran reticencias a la hora de comer fruta y nosotros, para conseguir que lo hagan, las convertimos en zumo. O bien en casa, haciendo zumos naturales, o bien comprando zumos envasados en el supermercado. ¿Son los zumos una alternativa saludable a la fruta entera? ¿Son una buena opción de bebida para nuestros hijos? Los dietista-nutricionistas nos dicen que no. El motivo está en el azúcar. Te lo explicamos.

4 motivos por los que nunca deberías sustituir la fruta por zumo

Fibra: en zumo perdemos toda la fibra tan recomendad en nuestra dieta. Azúcar: Los azúcares naturales de la fruta natural se convierten a todos los efectos en azúcares libres si exprimimos la fruta. Al tirar la pulpa, se pierda “la matriz” que es la que retiene a los azúcares. En condiciones normales (fruta entera), la matriz hace que se libere de una forma más lenta los azúcares en nuestro organismo. Al desaparecer este mecanismo exprimiendo la fruta, el azúcar se comporta como azúcares libres liberados directamente en nuestro torrente circulatorio provocando unos picos de insulina nada recomendados y menos en los niños. Es mucho más saciante tomarte la fruta en trozos que en zumo. La masticación juega un papel clave. Los zumos son hipercalóricos si los comparamos con la fruta entera. Un niño se toma como mucho una naranja entera o una manzana entera, pero en zumo sería capaz de tomarse tres o cuatro piezas. ¿O no?

Azúcar intrínseco

Se trata del azúcar que contiene el propio alimento. Lo encontramos en la fruta, las verdura y la leche.

Azúcar libre añadido

El azúcar añadido es el azúcar libre que ha sido adicionado al alimento/producto durante su producción (industria), preparación (cocineros) o en el momento de consumo (cuando añadimos azúcar al café, por ejemplo).

Azúcar libre

Aunque los zumos de frutas no llevan azúcar añadido, contienen una elevada cantidad de azúcar libre, dado que la fruta no está íntegra y no mantiene su matriz alimentaria. Es por ello que tomar la fruta en zumo no es saludable, porque el azúcar que contiene cae en nuestro organismo de la misma forma que lo hace el azúcar libre, provocando picos de glucosa.