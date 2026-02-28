Especialistas en suelo pélvico y salud materno-infantil

Mum&Baby Care es la unidad del Instituto Médico Dental Can Ramón especializada en salud materno-infantil. Se trata de un área que nace con el objetivo de acompañar a las madres desde la preparación al parto, el posparto y la recuperación del suelo pélvico hasta la búsqueda de soluciones para las alteraciones del desarrollo en la etapa infantil. En el área de fisioterapia se abordan patologías como la incontinencia urinaria, el dolor pélvico, disfunciones sexuales, prolapsos iniciales y la recuperación tras el parto. También se realizan valoraciones preventivas para mujeres que desean conocer el estado de su suelo pélvico. En el ámbito pediátrico, Mum&Baby Care trabaja alteraciones del desarrollo motor, cólicos del lactante, problemas respiratorios y disfunciones orofaciales. Los tratamientos combinan terapia manual, ejercicio terapéutico y tecnología avanzada como INDIBA, aplicada de forma individualizada. En esta unidad intervienen las fisioterapeutas María Colomar Marí y Rocío, ambas especializadas en suelo pélvico, junto a la psicóloga Elena Torres Colomar, experta en psicología y sexualidad.

Dirección: C/ Carrer de Sant Josep, 26, Santa Eulària - Teléfono: 606 35 91 13