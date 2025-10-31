Impermeabilizaciones resistentes y duraderas para profesionales en Ibiza
Los sistemas líquidos de sellado de Eagle Waterproofing, disponibles en Pinturas Rubio, resisten las condiciones climáticas de la isla, mejorando la eficiencia de los edificios y evitando filtraciones y humedades
Diana Blesa |
En una isla como Ibiza, en la que el clima combina sol intenso, altos niveles de humedad ambiental y lluvias esporádicas pero intensas, la impermeabilización de cubiertas y terrazas es un factor clave para garantizar la durabilidad de las viviendas y el bienestar de sus ocupantes. Para conseguirlo, en Pinturas Rubio confían en Eagle Waterproofing, especialista en sistemas líquidos de sellado, que presenta una variedad de productos diseñados para resistir las condiciones más exigentes del Mediterráneo.
Ultraflex: la membrana líquida de referencia
Uno de los productos que más recomiendan en Pinturas Rubio para lograr una buena impermeabilización es Ultraflex. Se trata de una membrana líquida de poliuretano monocomponente que se aplica sin necesidad de imprimación, con una adherencia total sobre cualquier superficie y sin tiempos de espera. Certificada por EOTA y BBA, garantiza más de 25 años de vida útil, lo que la convierte en una de las soluciones más duraderas del mercado.
Ultraflex es apta tanto para obra nueva como en proyectos de rehabilitación. Además, soporta el tránsito de personas y vehículos, resiste el contacto permanente con agua y permite distintos acabados, desde pavimentación hasta cubiertas ajardinadas, por lo que tiene múltiples aplicaciones. Su método de aplicación ‘Wet-on-Wet’ simplifica el trabajo y asegura una impermeabilización inmediata y eficaz.
Cool TOP: protección térmica eficiente
Para reducir la absorción de radiación solar, y complementando al sistema Ultraflex, para mejorar la eficiencia energética de los edificios Pinturas Rubio recomienda el uso de Cool TOP, un acabado de poliuretano que evita la acumulación de calor en cubiertas.
Este revestimiento de alta resistencia UV es idóneo para cubiertas expuestas al sol, donde ayuda a mantener interiores más frescos y contribuye a ahorrar energía. Su superficie es transitable y de fácil limpieza, por lo que es especialmente práctico para viviendas y locales con terrazas o azoteas accesibles.
Impermeabilización: una inversión inteligente
La humedad ambiental y las lluvias ocasionales pero intensas, cada vez más habituales en la isla, pueden comprometer la estructura de los edificios si no se protegen adecuadamente. Eagle Waterproofing ofrece un sistema integral donde Ultraflex garantiza la estanqueidad y CoolTop mejora el confort térmico, dos factores esenciales para conservar el valor de una vivienda en Ibiza. Con estas soluciones disponibles en sus tiendas, Pinturas Rubio refuerza su compromiso con la construcción sostenible, eficiente y adaptada al entorno mediterráneo.
