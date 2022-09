En un mundo globalizado, las oportunidades de negocio pueden surgir en cualquier rincón del planeta, sobre todo en sectores basados en las nuevas tecnologías. Las Islas Canarias reúnen numerosas ventajas para atraer a inversores y emprendedores. La mejor fiscalidad de Europa es, quizás, la más evidente, pero hay otros motivos por lo que elegir este territorio como lugar para emprender.

LOS PONENTES El evento organizado por el Gobierno de Canarias con la colaboración de esta cabecera contó con la participación de empresarios de Baleares que valoraron las posibilidades de invertir en el archipiélago canario, teniendo en cuenta ventajas tales como la fiscalidad y la situación geográfica y la conectividad entre tres contienentes, entre otras cuestiones.

Dar a conocer las ventajas que ofrece Canarias a los inversores es el objetivo del evento Canary Islands Hub, el secreto mejor guardado para hacer negocios en España. El Hotel Valparaíso acogió el pasado viernes este encuentro en el que participaron cerca de un centenar de empresarios y empresarias de Baleares organizado por PROEXCA y Gobierno de Canarias con la colaboración de Diario de Mallorca, Diario de Ibiza y Mallorca Zeitung.

Susana Criado, periodista especializada en economía, fue la encargada de presentar el acto que contó con la participación de Dácil Domínguez, directora gerente de PROEXCA, Carmen Planas, presidenta de CAEB; José Carlos Díez, economista; Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Turistec y directora técnica de Anysolution; José Mañas, CEO y co-fundador de Wireless DN y presidente del GsBIT; Alberto Vergés, socio y director de operaciones de Medvolt; Álvaro Iglesias director y co-fundador de Solworks Films; y Pedro Tortella, CEO de IPRoom.

Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes subrayando el acierto de iniciar en Baleares este tour promocional por diferentes ciudades españolas. Goñi señaló que «sigue costando mucho que se entienda el sobrecoste de la insularidad» y animó a la clase empresarial a ir más allá del turismo e invertir en I+D, nuevas tecnolgías o energías renovables.

Dácil Domínguez refirió que en los últimos seis años el Gobierno canario ha realizado una extensa promoción de su régimen económico y fiscal en Europa, América y África, atrayendo 195 inversiones que han creado 4.000 puestos de trabajo. «Canarias y Baleares somos territorios insulares con dependencia del turismo, pero también somos destinos muy conocidos. El reto es hallar propuestas de valor complementarias».

La potencialidad del archipiélago canario, una región con un atractivo permanente para empresarios y empresarias y nómadas digitales, fue una de las ideas sobre las que abundó José Carlos Díez en su intervención. «No se puede vivir solo del turismo, aunque sea un sector que genere empleo, ¿cómo diversificas la economía y complementas?», se preguntó Díez. En su opinión, se hace necesario un cambio de estrategia que aproveche las ventajas de ser un territorio con un sector turístico fuerte: «Hay que preparar los destinos para que sean atractivos para las grandes corporaciones y con la misma conectividad, acabar con la estacionalidad». Díez argumentó que el conocimiento, el capital humano y los incentivos a las inversiones en I+D hacen de Canarias un lugar especialmente atractivo para los inversores.

Tras la intervención de Díez, la segunda parte del evento comenzó con la mesa de expertos en la que participaron Dácil Domínguez, Dolores Ordóñez, Carmen Planas, José Mañas y Alberto Vergés. Moderado por Susana Criado, el coloquio se centró en las empresas de Baleares en expansión más allá del turismo. «La economía de Baleares se está normalizando, pero todavía no hemos llegado a los niveles pre-covid», destacó Carmen Planas. La presidenta de CAEB sugirió la necesidad de «cambiar valor por volumen y gestionar mejor nuestros recursos e infraestructuras y transformar el modelo turístico». Planas también deseó la aprobación del REB «para que las empresas puedan tener más liquidez y competitividad»

Para Dácil Domínguez éste es el momento de innovar y diversificar puesto que «el turismo abre puertas a otro tipo de negocios y Canarias hace tiempo que se mira en Baleares. Hay que seguir apoyando al turismo, pero pivotando con la sostenibilidad, economía azul, circularidad.»

Alberto Vergés opinó que «en ecosistemas turísticos delicados, es importante la pervivencia en el tiempo ». Vergés comentó que su actividad, dedicada a la electrificación de motores de embarcaciones ha coincidido con una mayor concienciación medioambiental. «Como empresa innovadora, te tienen que entender, estás abriendo camino» .

Como respresentante de los empresarios tecnológicos. José Mañas acusó la falta de apoyos señalando que «los fondos Next Generation nadie los ha visto. Tenemos envidia de Canarias con deducciones del 45% a la inversión en innovación. No hay ultraperiferia en I+D», insistió. Mañas señaló que la industria turística de Baleares puede ser la plataforma para desarrollar otros sectores como el tecnológico.

Dolores Ordóñez coincidió con Mañas en que «el turismo es digital y Baleares podría ser líder en este espacio». También señaló la falta de oportunidades formativas en el sector tecnológico. «Nos falta el ecosistema, los fondos y la medidas sociales y medioambientales y esto ha de ser una estrategia de región».

El encuentro se cerró con el testimonio de dos casos de éxito de empresarios baleares radicados también en Canarias. Pedro Tortella CEO de IPRoom, señaló que «Si trabajas en el sector turístico es un absurdo que no aproveches la fiscalidad canaria. Me sorprende que no haya más empresarios baleares allí». Álvaro Iglesias, director de Solworks Films, comentó que Canarias «apoya mucho al sector audiovisual y es un foco de producciones a nivel mundial».

Al finalizar el evento los técnicos de PROEXCA se reunieron con algunos empresarios y empresarias para detallarles cuales serían en cada caso los beneficios a los que podrían acogerse.